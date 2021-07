Sparkässler bauen Ruhebank für Röhlingen

Röhlingen kann sich über eine neue Ruhebank freuen. Gebaut und gespendet wurde das Sitzmöbel von Sparkässenmitarbeitern. Die Aktion erfolgte im Rahmen des Projekt „Sparkässler bauen Ruhebänke“, die von Sparkassenstiftung Ostalb und der Kreissparkasse Ostalbgetragen wird. Inhalt dieses Projekts ist es, dass Sparkassenmitarbeiter gemeinsam mit örtlichen Holzbaubetrieben Ruhebänke bauen, finanziert durch die Stiftung. Diese Bänke werden Städten und Ortschaften zur Verfügung gestellt, die Interesse an einer solchen Bank haben. An beliebten Spazier- und Wanderwegen sollen so neue, kleine Ruheoasen entstehen – wie nun in Röhlingen. Die Leiterin der Röhlinger Sparkassenfiliale, Marlene Lutz, freute sich, dass ihr Filialteam mit Hilfe der Firma Holzbau Schneider eine solide und bequeme Bank geschaffen hat, die künftig an der Rötlener Straße zum Verweilen einlädt. Der Geschäftsführer der Sparkassenstiftung Ostalb, Holger Kreuttner, kündigte an, dass der Bau weiterer Bänke geplant ist; einige seien sogar schon in Arbeit – so beispielsweise in Neuler, Schwäbisch Gmünd und Wasseralfingen.

Eine Besonderheit gibt es bei der Röhlinger Bank: Der örtliche Holzbaubetrieb Schneider spendete nicht nur den Verkaufspreis der Bank, sondern verdoppelte diesen auf 1.000 Euro zugunsten der Katholischen Sozialstation Sankt Martin. Geschäftsführer Martin Weweler und Christine Uhrle, Bereichsleitung in Röhlingen, freuten sich: „Wir sind sehr dankbar für die Initiative der Sparkassenstiftung und die großzügige Unterstützung der Firma Schneider. Die Spende werden wir dafür einsetzen, auch in unseren Außenbereichen wie in Röhlingen die Arbeitsbedingungen für unsere Pflegefachkräfte auszubauen.“