Spannendes Spiel endet ohne Punkte

Am vergangenen Sonntag haben die Keglerinnen des KC Schrezheim ihr Heimspiel gegen Erlangen-Bruck bestritten. Ein spannendes Spiel bis zum Schluss, bei dem die Schrezheimerinnen die Punkte abgeben mussten.

Tagesbeste war Saskia Hopp. Mit 633 Kegel zeigte sie von Beginn an eine starke Kegel-Show, die sie mit einer 176er Bahn beendete. Der erste Punkt war damit sicher. Christina Rautenberg fand nicht so schnell zu ihrem Spiel, kämpfte sich zwar heran, doch am Ende musste sie ihren Punkt abgeben.

Das Mittelpaar Sabina Sokac und Melina Ruß gestalteten das Spiel richtungsweisend. Beide spielten mit ihren Gegnerinnen auf Augenhöhe und in den letzten Würfen wurde der Kampf um den Punkt entschieden. Ihre Gegnerinnen trumpften mit 168er und 169er Bahnen auf und beide mussten den Kürzeren ziehen.

So war es eine keine leichte Aufgabe für Bianca Sauter und Sandra Winter. Zwar lagen sie in der Gesamtholzzahl kaum zurück, doch Schrezheim hatte erst einen Punkt und die beiden mussten nun alles gewinnen. Beide gewannen die erste Bahn, doch dann lief das Spiel in eine andere Richtung. Beide kamen an ihre Gegnerinnen nicht ran. Trainer Wolfgang Lutz musste handeln. Bei Winter gab es noch Chancen auf den Punktgewinn und so wechselte er Kathrin Lutz für Winter ein. Sie zeigte auf ihrer Bahn ein gutes Kegelspiel, doch am Ende reichte es auch bei ihr nicht. Die 1:7-Niederlage zeigt damit letztlich nicht, wie spannend es dann doch war. Die Schrezheimer Damen können sich beim Pokalspiel am Sonntag wieder aufbauen, um in zwei Wochen in Lorsch wieder voll anzugreifen.