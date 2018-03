Die Profilfächer Sport und NWT (Naturwissenschaft und Technik) sind zwei Unterrichtsfächer nur für die Klassen 8 bis 10. Für den „Zeitungstreff 2018“ stellt Shahnawaz Ahmed aus der Klasse 8 der Ellwanger Buchenbergschule die Fächer vor.

Jeder Schüler und jeder Schülerin kann am Ende der siebten Klasse das Fach wählen, indem er oder sie gut ist. Diese beiden Fächer finden dieses Schuljahr immer am Donnerstag in der Mittagschule statt.

Die Schüler, die sich für das Wahlfach Sport entschieden haben, haben eine Stunde lang Theorie und zwei Stunden lang Praxis. In der Theoriestunde lernen sie unter anderem, was ist Sport, oder etwas über das Skelett und die Gelenkarten. Nach der Theoriestunde gehen alle Schülerinnen und Schüler in die Sporthalle, um die Praxis zu beginnen. In der Sporthalle sind die Mädchen Klassen 8 und 9 und die Jungen der Klassen 8 und 9 zusammen. In der Sportstunde machen die Schüler Sportübungen wie etwa Tanzen oder Fußballspielen.

Im Profilfach NWT gibt es genauso die Theoriestunde. In der ersten Stunde beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel mit den Werkstoffen Holz oder Metall. In der Theoriestunde gibt die Fächer Physik, Biologie und Chemie. Zurzeit beschäftigen sich die Schüler mit einer Kerzenausblasmaschine.