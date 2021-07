Sozialführerschein: 14 Teilnehmende qualifizieren sich für soziale Ehrenämter

Bereits zum vierzehnten Mal hat in Ellwangen die Ausbildung zum Sozialführerschein stattgefunden. 14 Teilnehmende haben an den acht Seminarabenden, die von der Caritas Ost-Württemberg, dem Diakonieverband Ostalb, der Stiftung Haus Lindenhof und der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde Ellwangen durchgeführt wurden, teilgenommen.

Elf Frauen und drei Männer erfuhren an den Kursabenden, die aufgrund der Pandemiebedingungen zum Teil digital stattfanden, hilfreiche Details rund um das Ehrenamt. Dabei wurden etwa die eigene Motivation und die persönlichen Rahmenbedingungen für das Ehrenamt erarbeitet, hilfreiche Tipps für eine wertschätzende Kommunikation vermittelt und Grundzüge des staatlichen Hilfesystems besprochen. Eine wertvolle Erfahrung boten die Schnupperpraktika in selbst gewählten Einrichtungen, bei denen die Teilnehmenden einen praxisbezogenen Einblick in unterschiedliche soziale Institutionen gewinnen konnten.

Mit einer feierlichen Zertifikatsübergabe wurde der Sozialführerschein erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurden den Teilnehmenden vom Schirmherrn, Oberbürgermeister Michael Dambacher, die Zertifikate überreicht. Er freute sich über den erfolgreichen Verlauf des bereits vierzehnten Kurses und die Stärkung des Ehrenamtes im Raum Ellwangen. Besonders dankte er den Ehrenamtlichen für ihren hilfreichen Dienst und wünschte ihnen für ihr wertvolles Engagement alles Gute.