Sozialdemokraten aus Ellwangen und Abbiategrasso tauschen sich aus

Die Vorstandsmitglieder der Ellwanger SPD und der linksliberalen Partito Democratico Abbiategrasso und der SPD haben sich in einerVideokonferenz über die aktuelle Lage in den Partnerstädten ausgetauscht.

Entstanden war diese Idee aus einer Korrespondenz der beiden Vorsitzenden, wie die SPD Ellwangen eine Unterstützung für die Menschen in Abbaitegrasso organisieren könne. So kam es zum allgemeinen Spendenaufruf für die Assiociazione Don Carlo Gnocchi, eine Gliederung der Caritas. Die Mitglieder der SPD Ellwangen spendeten direkt an diese soziale Einrichtung in unserer Partnerstadt über 500 Euro.

In der Videokonferenz berichtete zunächst Andrea Gillerio, Vorsitzender der Sozialdemokraten in Abbiategrasso, von der prekären Situation in seiner Heimatstadt. Seit über vier Wochen stehe das komplette Leben still. Die Ausbreitung des Virus in Abbiategrasso sei aber bisher nicht ganz so verheerend verlaufen wie in vielen anderen Gemeinden Norditaliens. Die wirtschaftlichen und somit gesellschaftlichen Folgen seien laut Gillerio, dennoch „enorm“. Es sei aktuell nicht abzusehen, wie und wann sich die italienische Gesellschaft von dieser Krise erhole.

Für einiges an Diskussion sorgte die Haltung Deutschlands zu den sogenannten Eurobonds. Gerade die italienischen Sozialdemokraten hoffen auf eine europäische Unterstützung, um aus dieser Krise herauszukommen. Die SPD-Bundestagsabgeordnete der SPD, Leni Breymaier, signalisierte hier die Unterstützung SPD. Die Konferenz fand in drei Sprachen statt: Englisch, Deutsch und Italienisch. Einig waren sich alle, dass Europa in dieser Situation zusammenhalten müsse. Insbesondere Herbert Hieber, Sprecher der SPD im Ellwanger Gemeinderat betonte, wie wichtig die Idee deshalb auch der Partnerstädte sei. Er freue sich schon wieder unglaublich darauf, mit den Freunden aus Abbiategrasso persönlich auf ein solidarisches Europa anzustoßen.