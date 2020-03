Soul und Funk im TSV-Ballroom

Eine Soul- and Funk-Night steigt am Samstag, 14. März, um 21 Uhr im TSV-Ballroom. Es gastiert Karl Frierson (USA). Seit 1997 ist der Soul- und Jazzsänger, der in South Carolina geboren ist und dann mit dem Militär nach Deutschland kam, mit der Band DePhazz auf den Bühnen der Welt unterwegs. Bei Soulkitchen war er Frontmann.2006 erschien sein Debüalbum Soulprint, welches den Einzug in die UK-Dance-Charts schaffte. Mit diesem Album tobte er sich im Motown-Terrain aus. Seine Musik kommt ohne elektrische Verfremdung und ohne die Dominanz synthetischer Sounds, dafür mit kernigen Bläsersätzen, nostalgischen Wurlitzer-Riffs und jeder Menge Soul im Gesang daher. Neben DePhazz, die er mit Pit Baumgartner gegründet hat und wo ein Song gleich in die deutschen Charts kam, tourt er mit seiner eigenen Band durch Europa.

Karl Frierson ist mit seiner Band sowohl auf großen Festivals als auch in kleinen Clubs unterwegs. Zur Band gehören GitarristinYasi Hofer, Christoph Waibel (Keys), Marc Ray Oxendine (Bass) und Nick Thomas (Drums).

Die Band kommt zum ersten Mal in die Region und bringt Soul, Pop, Jazz, Funk, Motown und gewaltige Power auf die Live-Bühne im Ballroom. Es wird ein Motown-Sound-Abend mit viel Funk.