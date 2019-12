Soroptimistinnen unterstützen die LEA

Seit über vier Jahren wird die LEA in Ellwangen von den Frauen von Soroptimist International unterstützt. Mütter mit Neugeborenen, die in der LEA untergebracht sind, erhalten von den Soroptimistinnen Baby-Taschen mit verschiedenen Artikeln für die Neugeborenen. Das alles, vom Strampelanzug bis zur Babycreme, wird als Spenden gesammelt. In diesem Jahr wurden die Soroptimistinnen dabei durch die Ellwanger Organisation Kleine Hände unterstützt. Aktuell leben in der LEA 32 Säuglinge mit ihren Müttern.Foto: RP Stuttgart