Soroptimistinnen spenden 1000 Euro für Abbiategrasso

Die dramatische Situation in Ellwangens italienische Partnerstadt Abbiategrasso hat auch bei den Ellwanger Soroptimistinnen (SI) Betroffenheit ausgelöst.

Um eine schnelle Hilfe und Unterstützung zu ermöglichen, hat die derzeitige Vize-Präsidentin Lisa Krämer via Videokonferenz zu einer Spendenaktion aufgerufen. Noch am selben Abend beschlossen die 28 Clubmitglieder, die in Not geratenen Bürger in Abbiategrasso mit einer Spende von 1000 Euro zu unterstützen. Die Spende wird nun von OB Michael Dambacher beziehungsweise der Ellwanger Stadtkasse weitergeleitet.

„Die dortige Situation ist schon sehr traurig, vor allem wenn dorthin persönliche Beziehungen bestehen“, kommentierte Lisa Krämer das schnelle Handeln von SI. Mit der Spende werde auch das grundsätzliche Ziel von SI, nämlich Frauen und Familien in Notlagen zu unterstützen, verfolgt.

In Abbiategrasso selbst gibt es noch keine Gruppe von Soroptimistinnen. „Aber wenn die Krise überstanden ist, wäre es ja durchaus denkbar, dass sich auch dort einige Frauen zu einem SI Club zusammen finden“, verleiht die Präsidentin Gertraude Bretzler-Groß ihrem Wunsch Ausdruck. Einen besonderen Anlass dafür gäbe es bereits im nächsten Jahr: Dann wird Soroptimist International 100 Jahre alt.