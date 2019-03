Soroptimistinnen finanzieren Deutsch-Sprachkurs

Mit einer Spende über 1500 Euro für das Projekt Komm ermöglicht der SI-Club Ellwangen die Fortsetzung eines Deutsch-Sprachkurses für Frauen und unterstützt damit die Bildungsarbeit der DRK-Sozialarbeit. „Frauen verschiedener Nationalitäten, mit unterschiedlichsten Qualifikationen sowie Lebenshintergründen nehmen derzeit am Kurs teil”, sagt Natalie Ernst, Leiterin der DRK-Sozialarbeit. „Unter fachlicher Begleitung erlangen sie Sprachkenntnisse, um ihren beruflichen und familiären Alltag selbständig zu organisieren. Für diese Frauen ist es ein erster Schritt, sich und ihre Familie zu integrieren.” Den Scheck in Höhe von 1500 Euro übergaben Lisa Krämer, Gertraude Bretzler-Groß und Ava Lipp (SI-Club Ellwangen) an Natalie Ernst (DRK Sozialarbeit). Foto: Privat