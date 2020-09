Soroptimisten unterstützen den Verein Hawelti

Der Soroptimist International Club Ellwangen unterstützt den Verein Hawelti dabei, ein rollendes Experimentier- und Lerncenter in Äthiopien auf die Straße zu bringen. Das „Hawelti-Mobil” verknüpft Erfahrungsfelder der Sinne mit einem Science-Center und soll in den ländlichen Regionen rund um Aksum ein kostenloses Angebot werden. Ein großer Teil der Kinder dort lebt in sehr armen Verhältnissen, die stark von der Landwirtschaft geprägt ist. Aufgrund mangelnder Infrastruktur fehlt es an beruflichen Perspektiven. Soroptimist International (SI) fördert lokale, regionale und internationale Hilfsprojekte. Ziel des „Haweli-Mobils” ist es, für Kinder und junge Erwachsene eine Plattform zu schaffen, die ihnen Technik und Naturwissenschaften durch reflektieren, weiterdenken, begreifen und experimentieren näherbringt und Chancen in ihrer Heimat aufzeigt. Die Erlöse aus dem Benefizkonzert mit Joy of Gospel, dem Café Kultur Garten und privater Zuwendungen in Höhe von 7260 Euro wurden Ende August an Hawelti e.V. übergeben und lassen die Realisierung näher rücken.