Sonne blendet Autofahrer: Radfahrer wird schwer verletzt

Bei einem Unfall am frühen Mittwochmorgen auf der L1073 zwischen Adelmannsfelden und Ellwangen ist ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden.

Um 6.30 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Wagen die Landstraße 1073 in Fahrtrichtung Ellwangen. Wegen der tiefstehenden Sonne übersah er einen vorausfahrenden 42-jährigen Radfahrer. Der Wagen streifte beim Vorbeifahren den Radler, so dass dieser stürzte und sich dabei schwer verletzte. Eine nachfolgende Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr das auf der Straße liegende Fahrrad. Der schwer verletzte Radfahrer musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.