Sonderführung und Einblicke in die Nikolauskapelle beim Tag des offenen Denkmals

Zum Tag des offenen Denkmals ist am Sonntag, 11. September, der Eintritt in das Ellwanger Alamannenmuseum frei. Darüber informiert das Museum in einer Pressemitteilung. Zusätzlich bietet das Museum um 15 Uhr eine Sonderführung durch die Museumsausstellung mit Leiter Andreas Gut an.

Da Museum im denkmalgeschützten Gebäude der mittelalterlichen Nikolauspflege von 1593 untergebracht ist, darf eine zulässige Teilnehmerzahl nicht überschritten werden. Bei Bedarf werde aber 15.45 Uhr eine zweite Führung angeboten, so das Museum in seiner Ankündigung. Des Weiteren kann von 13 und 17 Uhr auch die benachbarte Nikolauskapelle besichtigt werden.

Der diesjährige Denkmaltag steht unter dem Motto „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“. Eine Anmeldung zum Programm des Alamannenmuseums ist nicht erforderlich, weitere Informationen zu den Aktionen gibt es unter der Telefonnummer 07961 / 969747 und im Internet unter www.alamannenmuseum-ellwangen.de.