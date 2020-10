Sonderführung in der Ellwanger Schlosskapelle

Am kommenden Sonntag, 18. Oktober findet um 14 Uhr eine Sonderführung in der Schlosskapelle Sankt Wendelin statt.

Die Schlosskapelle Sankt Wendelin gehört zu einer der schönsten Kapellen im Ellwanger Raum. Schon im Jahr 1632 schrieb ein Dienstmann aus Hohenlohe: „… in der Seiten [Seitenflügel] hat es [das Schloss] eine königliche Schlosskirchen, darmit in ganz Germania gebrangt worden …“. Noch heute kann der Besucher die Pracht der Kapelle erleben. Denn von der Originalausstattung des sakralen Raumes haben sich die Kanzel, drei Altäre sowie der Stuck von Melchior Paulus erhalten. Die Schlosskapelle in Ellwangen diente den Äbten des Benediktinerklosters und späteren Fürstpröpsten als Hauskapelle in ihrem Residenzschloss. Da es sich um eine Privatkapelle des jeweiligen Regenten handelte, war sie der Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Die Führung am Sonntag beinhaltet auch die Besichtigung der Fürstenloge des Propstes sowie das rund zwei Meter hohe Altarbild aus dem Jahr 1627 mit einer zeitgenössischen Ansicht von Stadt und Schloss. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung per Email: info@schlossmuseum-ellwangen.de erforderlich. Die Gebühr beträgt inkl. Museumsbesuch sechs Euro. Info unter www.schlossmuseum-ellwangen.de.