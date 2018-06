Sommerschule macht fit für den Neustart

Sie lernen Mathe, Latein, Englisch und Französisch – jetzt, in den Ferien. Seit zwei Wochen besuchen 39 Mädchen und Jungen die Sommerschule am Peutinger-Gymnasium. Das Besondere: Sie werden von älteren Schülerinnen und Schülern unterrichtet.

Die Bedingungen sind ideal: Auf einen der 21 Sommerschullehrer kommen ein, zwei oder maximal drei Schüler. Zweier-Teams plus Lehrer funktionieren am besten. Das zeigt die Erfahrung von vier Sommerschulen. Vorbereitet, organisiert und betreut wird sie von Nicole Neumann und Alexandra Burger. Sie kümmern sich um den Ablauf und das Training für die Sommerschullehrer von Klasse 10 aufwärts.

Lukas, der jetzt Abitur macht, ist einer von ihnen. „Mir hilft es selber“, sagt er zu seinem Unterricht. Kopfrechnen gehe jetzt viel besser. Das muss er, wenn er täglich anderthalb Stunden mit Josef und Florian Potenzrechnen übt. Die beiden 15-Jährigen sind froh über das Angebot: „So kapiert man’s jetzt“, sagt Josef. Florian will seine Rückstände aufholen.

Mathe ist das Fach mit den meisten Schülern: Zwei Drittel belegen Kurse in diesem Fach, ein Viertel macht Latein, 28 Prozent Englisch und 13 Prozent Französisch. Chemie war auch im Angebot, es gab aber kein Interesse. Nächstes Jahr soll dafür Physik dazukommen.

Ein bis vier Stunden Vorbereitung bekommen die Sommerschullehrerinnen und -lehrer vor ihrem Einsatz bei den Fünft- bis Zehntklässlern. Dabei geht es um Lerntechniken und Lernmethoden. Künftig wird es dazu eine Broschüre geben. Das ist ein Ergebnis der Befragung, die nach jeder Sommerschule unter Lernenden und Unterrichtenden gemacht wird.

Ein weiteres Ergebnis der Sommerschule: Das, was die Fachlehrer mit den Schülern vorab zum Lernstoff besprechen, wird künftig aufgeschrieben. So entstehen weniger Missverständnisse. Ein Ergebnis vom vergangenen Jahr: Der Unterrichtsbeginn wurde an den Busfahrplan angepasst.

Auch wenn sie nicht selbst unterrichten, spielen die Fachlehrer des Peutinger-Gymnasium bei der Sommerschule eine wichtige Rolle. Zum einen entscheiden sie, welche Schüler unterrichten dürfen. Nicht jeder, der möchte, wird auch genommen. Zum anderen ist während der zwei Wochen immer ein Fachlehrer präsent, um weiterzuhelfen, falls Fragen auftauchen.

Die Sommerschüler sollen einen guten Start ins neue Schuljahr bekommen, sagt Schulleiter Dr. Hermann Rieger. Die Kurse gäben ihnen Gelegenheit, ihre guten Vorsätze vor dem Neustart umzusetzen. Wobei nicht nur diejenigen Kurse buchen, die Nachholbedarf haben. „Wir haben auch Einser-Kandidaten“, sagt Rieger. „Wir filtern nicht, wer lernen will, dem bieten wir’s an.“

Die Erfahrungen mit der Sommerschule sind gut. Die Schüler seien danach deutlich motivierter im Unterricht, findet Alexandra Burger. Dass am Peutinger-Gymnasium die Durchfallquote bei einem Prozent liegt, hält Rieger auch der Sommerschule zugute.

Umsonst sind die Kurse nicht. 80 Euro kostet einer, jeder weitere 50 Euro. Die Sommerschullehrerinnen und -lehrer bekommen 7,50 Euro für 45 Minuten. „Kostendeckend ist das nicht“, sagt Rieger. Was fehlt, finanziert er mit Restmitteln aus der Hausaufgabenbetreuung und Geld aus der Ganztagesbetreuung.

Es ist gut angelegtes Geld, findet Volker Grab, als Bürgermeister für Bildung zuständig. Das sei ein Bereich, der ausgebaut werden müsse. Das neue Amt Bildung und Soziales wolle deshalb die Ferienbetreuung insgesamt ins Auge fassen und sammeln, was es an Angeboten von Borromäum bis zu den Grundschulvereinen gibt.