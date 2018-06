Sommerschule an der Mittelhofschule

In der Sommerschule können Jugendliche ihre Kenntnisse in Mathe, Deutsch und Englisch auffrischen und haben dabei dank eines Rahmenprogramms noch jede Menge Spaß und Abwechslung. Eine solche Sommerschule wird vom 3. bis 7. September an der Mittelhofschule in Ellwangen angeboten. Sie ist kostenlos.

Altersgerecht und spielerisch geht es um Motivation, Kommunikationsfähigkeit und Teamarbeit. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der achten Klassen der Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen in und um Ellwangen. Für das Schulprogramm stehen Lehrkräfte der Mittelhofschule zur Verfügung, die die Jugendlichen in Kleingruppen täglich unterrichten und während des Rahmenprogramms begleiten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Schüler erhalten ein Teilnahmezertifikat.

Unterstützt wird die Sommerschule vom Land, vom Bildungsbüro Ostalbkreis und dem Staatlichen Schulamt Göppingen. Sie findet in der Regel von Montag bis Freitag von 8.30 bis 16.30 Uhr statt.