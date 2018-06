Auf der Bundesstraße 31 bei Kressbronn hat sich am Freitag gegen 14.15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, die Straße ist seit Stunden voll gesperrt. Ein 75-jähriger Mercedesfahrer war trotz Gegenverkehr in Fahrtrichtung Lindau nach links ausgeschert, prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Tieflader und schleuderte anschließend in den Straßengraben, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer wurde eingeklemmt und kam in ein Krankenhaus, seine 75-jährige Beifahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.