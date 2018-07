Sommer schnuppert Bundesliga-Luft

Eine Woche nach den Landesmeisterschaften unterstrichen die Radsportler vom TSV Ellwangen ihre aufsteigende Form. Michael Walter startete im pfälzischen Leimersheim in einem Kriterium der Alterklasse U 15 über 20 Runden (20 Kilometer). Er fuhr stets vorn in der Spitzengruppe und erspurtete in einer Prämienwertung den dritten Platz. In der Gesamtplatzierung erreichte er den zwölften. Platz unter 28 Startern.

Daniel Walter hatte in der Alterklasse U 13 14 Runden zu fahren. Er belegte in einer Prämienwertung den zweiten Platz, in einer Wertungsrunde den dritten Platz, der ihm zwei Punkte einbrachte und im Ziel den fünften Platz von 17 Startern sicherte. Thomas Walter startete im Einsteigerrennen und belegte den achten Platz.

Beim Straßenrennen im fränkischen Karbach durfte Aaron Sommer Radbundesliga-Luft schnuppern. In der Altersklasse U 13 fuhr er eine Runde über 17 Kilometer auf der Strecke der Bundesligisten. Bereits am zweiten Anstieg setz te er sich aus der Spitzengruppe a b und fuhr alleine dem Zielstrich entgegen. Mit zwei Minuten Vorsprung auf Verfolger sicher te er sich seinen zweiten Saisonsieg.

Tim und Malte Sommer waren beim Einsteigerrennen dabei. In der U 11 holte sich Tim über 4,6 Kilometer ebenfalls den ersten Platz. Malte fuhr in der Alterklasse U 9 auf Rang acht ins Ziel.