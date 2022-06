„Sommer in der Stadt“: Diese Musik-Highlights finden am Wochenende statt

Am Freitag, 24. Juni, gibt es um 20 Uhr in der evangelischen Stadtkirche am Marktplatz das Konzert mit der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg. Unter der Leitung von Uwe Renz spielt das Orchester das Cello-Konzert in e-Moll op. 85 des englischen Komponisten Edward Elgar, das als eines der mitreißendsten Konzerte des 20. Jahrhunderts zählt. Solistin am Cello ist Amelie Brune aus Aalen.

Im zweiten Teil des Konzerts präsentieren die jungen MusikerInnen die Sinfonie Nr. 6 in F-Dur op. 68 („Pastorale“) von Ludwig van Beethoven, der darin seine Verbundenheit mit dem Landleben eindrucksvoll in farbigen Naturszenen vertonte.

Tickets sind online unter www.jpo-w.de sowie an den beteiligten Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Kartenpreise: 19 Euro regulär für Erwachsene und Rentner (zwölf Euro ermäßigt für Kinder, Schüler, Studenten).

Am Samstag, 25. Juni, gibt es um 10.30 Uhr im Café Punto eine Open-Air-Benefizmatinee des Jazz-Duos PianoPhon. Hans-Peter Feil (Piano) und Peter Freimuth (Saxophon) unterhalten mit populären Titeln in eigenen Arrangements. Die für dieses Konzert erbetenen Spenden gehen an das Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden. Bei schlechter Witterung wird die Matinee auf einen späteren Termin verschoben.

Zudem findet am Samstag um 19 Uhr im Thronsaal im Schlossmuseum das Ellwanger Schlosskonzert mit Mikael Pochekin (Violine) und Kiveli Doerken (Piano) statt. Mikhail Pochekin tritt seit vielen Jahren mit berühmten Orchestern wie den Moskauer Philharmonikern auf und gibt Konzerte in den renommierten Konzertsälen der Welt. Er wurde mehrfach mit Preisen bei internationalen Musikwettbewerben ausgezeichnet. Kiveli Dörken erhielt ihre musikalische Ausbildung an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Ihre Konzerttätigkeit führte sie in viele Länder Europas, China und den USA und in viele renommierte Konzertsäle.

Karten bei der Tourist-Information Ellwangen, Telefon 07961 / 84303, tourist@ellwangen.de, an der Abendkasse und über Reservix. Der Thronsaal ist über einen Aufzug im Schlossinnenhof barrierefrei erreichbar.

Am Sonntag, 26. Juni, heißt es um 14 Uhr im Palais Adelmann: Lazy Sunday Afternoon. Man trifft sich wieder im Garten des Palais Adelmann und genießt schon am Nachmittag tolle Musik, sowohl mit verschiedenen Live-Einlagen, als auch in Form von Evergreens und Publikumswünschen aus der dicken Plattenkiste von N.A.C. Das Team der Kanne bewirtet. Telefonische Tischreservierung unter 07961 / 2478 erforderlich. Eintritt frei, Spende werden erbeten. Ausweichtermin bei schlechter Witterung ist der 3. Juli.