Solidarität mit der Ukraine: Schickt uns bitte Eure Bilder!

Seit dem 24. Februar dieses Jahres ist für die meisten nichts mehr so, wie es einmal war. Der Krieg in der Ukraine lässt niemanden kalt, längst hat er auch uns erreicht. Zahlreiche Ukrainerinnen und Ukrainer sind mit ihren Kindern nach Deutschland geflohen, viele davon sind im Ostalbkreis gelandet. Wie bringen wir diese Situation unseren Kindern bei? Verschweigen können wir diese Gräueltaten schließlich nicht.

Dem Thema Krieg kindgerecht annähern

Man muss sich diesem Thema kindgerecht annehmen. Im St. Barbara-Kindergarten in Waldstetten haben die Kinder gemeinsam mit ihren Erzieherinnen Tauben gebastelt, natürlich in den Landesfarben der Ukraine, in Blau und Gelb. Dazu gesellen sich weiße Friedenstauben. Darauf geschrieben stehen Wünsche wie „Kein Streit“, „Frieden“ oder „Liebe“ – so manche Erwachsene könnten sich hier ein Scheibchen abschneiden, die Realität sieht leider anders aus. Dies hat uns aber dazu inspiriert, einen Aufruf zu starten.

Ale Bilder sind willkommen

Schicken Sie uns doch bitte Ihre gemalten Bilder, die Ihrer Kinder, oder kleinere Basteleien als Foto in die Redaktion. Vielleicht gibt es ja weitere Kindergärten und/oder Grundschulklassen, die sich dem Thema „Krieg in der Ukraine“ oder „Frieden“ bereits angenommen haben. Wir möchten die Bilder mit Symbolkraft bei uns in der Zeitung und natürlich über unsere weiteren Kanäle bespielen, um zumindest etwas Zuversicht zu verbreiten und Solidarität mit der Ukraine zu zeigen.

Auch die älteren „Kinder“ dürfen uns Bilder schicken

Natürlich dürfen sich auch ältere Kinder melden, wir freuen uns über alle Bilder. Bitte senden Sie die Fotos der Bilder oder Basteleien als jpg-Datei an redaktion.aalen@schwaebische.de. Dazu dann bitte noch den kreativen Kopf dahinter und den Ort, aus dem uns das Foto erreicht hat. Wir freuen uns schon auf Ihre Einsendungen. Foto/Text: läm