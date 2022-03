Solidarität mit der Ukraine: Die ersten Kriegsflüchtlinge sind in Ellwangen angekommen

Kaum den Schock verdaut, dass Russland die Ukraine angreift, bereiten sich in ganz Europa Städte und Gemeinden darauf vor, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. In Ellwangen sind die ersten bereits privat untergekommen, wie Oberbürgermeister Michael Dambacher sagte.

Abtsgmünds Bürgermeister Armin Kiemel rechnet mit weiteren Ankömmlingen noch in dieser Woche. In Bopfingen wird das ehemalige Seniorenheim als Unterkunft zur Verfügung gestellt, wie DRK-Kreisgeschäftsführer Matthias Wagner mitgeteilt hat.

Ein Phänomen, das nicht nur in Ellwnagen stattfindet, sondern in allen Städten und Landkreisen, aber auch europaweit. Ellwangens OB Michael Dambacher

„In Ellwangen haben wir zum einen die LEA, die aufgerüstet hat, um sich vorzubereiten, auf das, was kommt – oder auch nicht kommt. Dazu stellen viele Bürger privat Raum zur Verfügung“, sagt Dambacher. Die Koordination in Ellwangen läuft diesbezüglich über den Integrationsbeauftragten und LEA-Beauftragten Jürgen Schäfer, der Erfahrung und Kompetenz mitbringe.

Die Bereitschaft und Solidarität und die zahlreichen Angebote, die die Stadt erreichen, freue Ellwangens OB sehr. „Ein Phänomen, das nicht nur in Ellwangen stattfindet, sondern in allen Städten und Landkreisen, aber auch europaweit.“

Erste Kriegsflüchtlinge sind in Ellwangen angekommen

In Ellwangen sind bereits die ersten Menschen aus der Ukraine angekommen und privat aufgenommen worden. „Hier schauen wir nun, wie wir die Menschen bestmöglich versorgen und unterstützen können“, so Dambacher. Spätestens am Montag werde man zusammenkommen und überlegen, wie man sich am besten auf geflüchtete Kinder einstellen kann.

„Speziell bei den Themen Kindergarten und Schule müssen wir schauen, was in welcher Form Sinn ergeben kann“, sagt Dambacher. Auch würden Dolmetscher gesucht, die sich der Flüchtlinge annehmen können. Da wolle man noch Bürgerinnen und Bürger akquirieren, die man als Dolmetscher einsetzen könne. Drei Monate können die Geflüchteten zunächst vor Ort bleiben, die EU werde bald beschließen, wie Städte und Gemeinden formell damit umgehen können.

Wir würden auf jeden Fall unterstützen. Julian Kohler, Hauptamt Neuler

Auch in Neuler macht man sich bereit. „Wir würden auf jeden Fall unterstützen“, sagt Julian Kohler vom Hauptamt in Neuler. Die Gemeinde könne sich vorstellen, bis zu zehn Flüchtlinge aufzunehmen. Untergebracht werden könnten sie in den Einrichtungen in der Goethestraße und der Ellwanger Straße, die bereits als Unterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose genutzt würden. Im nächsten Amtsblatt wolle die Gemeinde ihre Bürger außerdem dazu aufrufen, privaten Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Armin Kiemel freut sich über „gute Resonanz“

Die Gemeinde Abtsgmünd sei ebenfalls bereit, so Bürgermeister Armin Kiemel. So wie sich die Situation entwickle, könnten nach Einschätzung Kiemels bereits ab Donnerstag die ersten Flüchtlinge eintreffen. Eine Unterbringung in Einrichtungen der Gemeinde gestalte sich schwierig.

Allerdings hätten sich bereits einige private Wohnungsbesitzer gemeldet und in Aussicht gestellt, Wohnraum bereitzustellen. Eine genaue Zahl, wie viele Flüchtlinge in Abtsgmünd unterkommen könnten, stehe noch nicht fest. „Wir stehen ja noch ganz am Anfang dieses unsäglichen Krieges“, sagt Kiemel. Trotzdem freue sich der Bürgermeister über die „gute Resonanz“ in seiner Gemeinde.

Oberkochen habe bereits damit begonnen, im Gemeindegebiet Unterkünfte für Flüchtlinge ausfindig zu machen, teilt Edgar Hausmann, Leiter des Ordnungsamts, mit. Durch einen Aufruf auf Facebook habe Bürgermeister Peter Traub bereits eine Handvoll hilfsbereiter Bürger finden können, die ihre Wohnräume für ein paar Tage oder Wochen zur Verfügung stellen würden. Am Freitag wird dieser Aufruf auch im Amtsblatt zu lesen sein.

Das ehemalige Seniorenheim in Bopfingen soll ebenfalls als Unterkunft zur Verfügung gestellt werden, wie DRK-Geschäftsführer Matthias Wagner mitteilt. Da das Heim erst seit Oktober leerstehe, könne man die Zimmer schon innerhalb der kommenden Woche ertüchtigen und für den Betrieb „hochfahren“.

Zimmer sind gut ausgestattet

Die Zimmer seien mit Dusche und WC ausgestattet, es gäbe eine Küche, zudem Gemeinschaftsräume und eine Wäscherei. Zudem habe man 300 Erstaustattungspakete mit Dingen des täglichen Bedarfs wie Waschlappen, Seife, Zahnpasta und Duschgel gepackt, die man an die ankommenden Frauen und Kinder verteilen wolle, sagt Wagner.

Die Idee, das Heim zur Verfügung zu stellen, sei bei den DRK-Mitarbeitern auf eine riesige Resonanz gestoßen, sodass er davon ausgehe, dass sich viele Mitarbeiter, auch ehrenamtliche finden würden. Nun müsse man sich noch mit Landratsamt und Regierungspräsidium abstimmen, um zu klären, welche Leistungen erbracht werden sollen. Das Heim könnte laut Wagner bis zu 100 Mütter mit Kindern aufnehmen.

Landkreis ausschließlich koordinierend tätig

Der Landkreis wird in Sachen Unterbringung hauptsächlich koordinierend tätig sein. Das hat Lena Kümmel, persönliche Mitarbeiterin des Landrats, auf Anfrage mitgeteilt. Bei einer Besprechung am Dienstag hätten sich die Kommunen mit Joachim Bläse geeinigt, dass die Suche nach geeignetem Wohnraum auf kommunaler Ebene stattfinden wird.

Ziel sei es, Geflüchtete nicht zunächst gesammelt in Landeserstaufnahmestellen unterzubringen. „Wir wollen natürlich dennoch den Überblick über die Situation im Kreis haben“, sagt Kümmel. Sobald es die rechtliche Lage, wie von der EU jüngst angekündigt, zulasse, könnten die Menschen direkt kommunal unterkommen.

Auf die LEA müsste der Kreis nur dann zurückgreifen, wenn größere Gruppen im Ostalbkreis ankommen würden. Container-Unterbringungen, wie sie zu Hochzeiten der Flüchtlingskrise 2015/16 in vielen Gemeinden entstanden, versuche die Kreisverwaltung zu vermeiden.

Lage ist unübersichtlich

Wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine aktuell in die Region unterwegs seien, ist nicht bekannt. Theoretisch könne man zwar eine Zahl aus Prognosen errechnen, so Kümmel weiter. Doch das sei aufgrund der dynamischen Lage dennoch zu ungenau. Konkrete Anfragen für die nächsten Tage gebe es zumindest nicht.

Ein Zeichen der Einigkeit. Zahlreiche Menschen versammelten sich bei der Kundgebung vor dem Rathaus. Politiker aus fünf Parteien richteten nacheinander das Wort an die Besucher.