Solche Schuppen gibt’s nur in Pfahlheim

Was hat Windkraft mit Wohnungen zu tun? In Pfahlheim viel. Denn ohne den Bau der Windanlagen gäbe es keinen Schotter von den Zufahrtswegen, mit dem man jetzt die Feldwege ausbauen kann. Für den Unterbau wird der alte Steinbruch aktiviert. Dort ist dann mehr Platz für weitere Gemeinschaftsschuppen. Und dann wird im Dorf vielleicht der eine oder andere Schuppen beim Wohnhaus abgerissen. Das schafft Platz für neue Wohnungen. So greift ein Rädchen ins andere.

Die Gemeinschaftsschuppen sind eine Pfahlheimer Besonderheit. Angelegt wurde sie schon 1967, damit im Dorf nicht auf jeder freien Fläche kleine Schuppen gebaut werden. „Das war sehr sinnvoll“, findet Ortsvorsteher Wolfgang Seckler. Auf einem Gelände der damals selbstständigen Gemeinde neben dem Steinbruch wurden die Schuppen gebaut und bieten bis heute Platz für land- und fortwirtschaftliches Gerät. Auch der Bauhof stellt dort Geräte unter. Es gibt auch Vereine, die einen Schuppen nutzen.

Keine Pacht- und Nutzungsverträge

Das Problem: Es gab keinerlei Pacht und Nutzungsverträge. Das änderte sich 2006, als die Stadt mit der Interessengemeinschaft der Schuppenpächter einen Vertrag schloss, der eine Nutzungsdauer von 40 Jahren vorsieht. Die Plätze in der Gemeinschaftsanlage sind begehrt. Denn auch wer keine Landwirtschaft mehr hat, ist froh über die Möglichkeit, den Bulldog und Anhänger fürs Holzmachen unterstellen zu können.

Nun ist die Fläche, die für die Gemeinschaftsschuppen vorgesehen ist, voll. Eine Erweiterung ist aber wünschenswert und das hängt mit der innerörtlichen Flurbereinigung für Pfahlheim zusammen. Dahinter steht die Idee, den Ortskern lebendig zu halten. Dazu braucht es Wohnungen und Platz für Neubauten. Die könnten dort gebaut werden, wo jetzt noch alte Schuppen stehen.

Die innerörtliche Flurbereinigung sei kein Selbstläufer, räumt Seckler ein. Der Ortschaftsrat müsse dafür Anreize schaffen. Zum Beispiel weitere Gemeinschaftsschuppen. Denn den Besitzern fällt der Abriss leichter, wenn sie eine neue Unterstellmöglichkeit für ihre Gerätschaften haben.

Bleibt das Problem, dass auf dem Gelände der Gemeinschaftsanlagen eigentlich kein Platz mehr ist. Denn der Teil, der noch bebaut werden könnte, liegt einige Meter höher und die Schuppen wären schon von weitem zu sehen.

Hier kommt der Windpark ins Spiel. Mit dessen Erbauern ist ausgemacht worden, dass Pfahlheim als Ausgleichsmaßnahme den Schotter der Wege bekommt, die während der Bauzeit angelegt worden waren und nun zurückgebaut werden müssen.

Grober Schotter aus dem Steinbruch für die Feldwege

Mit dem Schotter soll das Feldwegenetz im Dorf auf Vordermann gebracht werden. Wenn schon, denn schon, dachte sich der Ortschaftsrat und lässt es nicht bei einer neuen Deckschicht bewenden, sondern will auch die Tragschicht erneuern. Dafür braucht es groben Schotter und den liefert der alte Steinbruch.

Mit jeder Schaufel Schotter, den die Bagger abtragen, wird das Gelände etwas flacher, bis es am Ende auf gleicher Ebene wie die Gemeinschaftsschuppenanlage ist. Der neue Schuppen steht also nicht mehr erhöht und fällt deshalb nicht mehr ins Auge. Außerdem wirft er dann auch keinen Schatten auf die Photovoltaikanlage, die auf den Schuppendächern installiert ist.

Witterungsbedingt ist der Abbau im Steinbruch im Winter eingestellt worden, im Frühjahr soll es aber weitergehen, sagt Seckler. Platz wäre dann für rund 660 Quadratmeter Schuppen. Interessenten gibt es schon. Sie bauen den Schuppen selbst und auf eigene Kosten, das Gelände bleibt im Besitz der Stadt. Einer baut seinen Schuppen immer direkt an den anderen, so entsteht im Lauf der Zeit ein großer Schuppen, der immer länger wird. In fünf bis zehn Monaten könnten die ersten Schuppen stehen, glaubt Seckler.

Der Grundriss dafür ist L-förmig und zehn Meter breit. Die lange Seite misst 40 Meter, die kurze 25 Meter. Weitergeben dürfen die Besitzer ihren Schuppen nicht, die Stadt sichert sich außerdem ein Vorkaufsrecht für aufgegebene Schuppen.