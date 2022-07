Sogar den Sprung in die Medaillenränge gemeistert

Vor Kurzem sind die Volleyballer des Peutinger-Gymnasiums (PG) in der Altersklasse WK IV (Jahrgang 2009 und 2010) mit zwei Mannschaften bei den Jungs und einer Mannschaft bei den Mädchen beim RP-Finale des Schulwettkampfs „Jugend trainiert für Olympia“ an den Start gegangen. Die Jungs belegten am Ende die Plätze sechs und acht, die Mädchen schafften es mit dem dritten Platz sogar in die Medaillenränge.

Bei „Jugend trainiert für Olympia“ treten in den unterschiedlichsten Sportarten Schulmannschaften gegeneinander an. Die erste Runde findet auf Kreisebene statt, über eine Zwischenrunde qualifizieren sich die besten Mannschaften dann für das Finale des Regierungspräsidiums (RP-Finale). Im WK IV findet für die besten Mannschaften der vier Regierungspräsidien noch das Landesfinale mit Mannschaften aus ganz Baden-Württemberg statt.

Nachdem die Jungen des Peutinger-Gymnasiums in der Altersklasse WK II und III und die Mädchen in der Altersklasse WK III vor den Pfingstferien bereits das RP-Finale erreicht hatten qualifizierten sich nun in de Altersklasse WK IV bei den Mädchen eine Mannschaft für das RP-Finale, bei den Jungen nahmen gleich zwei Mannschaften teil.

Beide Turniere fanden am Freitag in Stuttgart Bad Cannstatt statt. Die beiden Jungs-Mannschaften, die jeweils ohne einen einzigen Vereinsspieler antraten konnten auch gegen die erfahrenen Volleyballer, wie zum Beispiel das Team das Heidenheimer Max-Planck-Gymnasiums mitspielen und auf jeden Fall einiges an Erfahrung sammeln. Für einen Sieg reiche es dann lediglich im Vorrundenspiel Ellwangen gegen Ellwangen. Durch die glückliche Gruppeneinteilung landeten die Jungs am Ende auf den Plätzen sechs und acht.

Die Mädchen dagegen waren erfolgreicher. In einem kleineren Turnier landeten sie am Ende auf dem dritten Platz. Dabei trennte sie nur ein Satzgewinn vom zweiten Platz. Besonders erfreulich hierbei ist, dass sich die Mädchen damit für das Landesfinale qualifizieren.

Hier treffen sie auf die besten Schulmannschaften aus ganz Baden-Württemberg. Das Landesfinale findet voraussichtlich am 19. Juli in Ellwangen statt.