So wird im Ellwanger Kinderdorf Weihnachten gefeiert

Weihnachten ist das Fest der Familie, der Liebe und Besinnlichkeit. Doch wie ist es für Kinder dieses Fest zu feiern, die an den Weihnachtsfeiertagen aus verschiedenen Gründen keine Möglichkeit haben, mit den Eltern, Großeltern oder Geschwistern die Feiertage zu verbringen? Für die Kinder und Jugendlichen aus Haus elf des Ellwanger Kinder- und Jugenddorfs der Marienpflege ist genau das Realität. Die Betreuer sorgen trotzdem dafür, dass alle ein schönes Fest haben.

Weihnachten mit familiären Traditionen

Eine, die seit 2009 daran mitwirkt, ist Sabine Reicherz. Seit sie nach ihrer Ausbildung im Ellwanger Kinderdorf als Erzieherin begonnen hat, arbeitet sie am Heilig Abend. „Mein Ziel ist es immer gewesen, dass die Kinder ein schönes Fest erleben“. Besonders wichtig seien ihr dabei Traditionen, die man so auch in einer Familie kennenlernen würden. Daher fängt das Weihnachten feiern schon wenige Tage vor den eigentlichen Feiertagen mit dem Baum schmücken an. Dieser wurde in diesem Jahr am 21. Dezember im Gruppenraum aufgestellt und anschließend mit Lichtern und Kugeln geschmückt. Bei acht Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen drei und 13 Jahren sei das durchaus auch eine Herausforderung. Aber eine schöne und wer nicht helfen möchte, spielt oder schaut zu. „Wenn wir die Lichter am Baum dann zum ersten Mal anschalten, sind aber meist alle da und staunen ganz fasziniert“, erzählt Reicherz rückblickend. Genau solche Momente seien es, die für sie das Weihnachtsfest mit den Kindern besonders machen.

Der geschmückte Weihnachtsbaum steht im Gruppenraum der Kinderdorf-Häuser. Darunter liegen die Geschenke der Kinder. Es sind auch einige Geschenke mit den grünen Wunschzetteln von den Wunschzettelaktionen zu entdecken. (Foto: Marienpflege Ellwangen)

Eben solch einen Moment erleben die acht Kinder und Jugendlichen aus Haus elf, die über Weihnachten nicht zu ihren Familien dürfen, dann auch nochmal am Heiligen Abend. Traditionsgemäß würde der Gruppenraum nach dem Frühstück abgeschlossen, damit das Christkind die Geschenke unter den Baum legen könne. Um besonders für die Jüngeren diesen Zauber vom Christkind aufrecht zu erhalten, würde anfangs auch das Fenster ein Spalt weit offen gelassen. „Sonst hat das Christkind ja keine Möglichkeit reinzukommen“, sagt Reicherz schmunzelnd. Über den Tag würden dann die klassischen Weihnachtsvorbereitungen laufen: Letzte Einkäufe, Besuche von Familienangehörigen der Kinder und nach der Mittagspause dann das Duschen und schön herrichten aller Kinder. Nach einer weihnachtlichen Geschichte und einigen Liedern, die gemeinsam gesungen werden, beginnt am späten Nachmittag die Bescherung. „Es ist so schön die Augen der Kinder leuchten zu sehen, wenn sie dann wieder in den Gruppenraum dürfen“, erzählt Sabine Reicherz.

Die Wünsche der Kinder sind vielfältig. Das älteste Mädchen in Haus elf wünscht sich ein Handy, außerdem standen noch ein elektrischer Lego-Zug, eine Hot-Wheel-Bahn für Matchboxautos sowie Bücher auf den Wunschzetteln. Die Wünsche werden zum Teil aus Geldern vom Jugendamt und in Haus elf auch aus dem Gruppengeld erfüllt. Außerdem gibt es noch Wunschzettelaktionen, bei denen die Kinder von Bürgern der Gemeinde Maichingen (Landkreis Böblingen) und von einer Grundschule aus Ehingen am Hesselberg (Landkreis Ansbach) Wünsche erfüllt kriegen. Darüber hinaus haben alle Kinder auch ein Geschenk von den Eltern oder der Familie bekommen, berichtet Sabine Reicherz.

Nachdem jeder ausgiebig seine Geschenke bestaunt und den Betreuern gezeigt hat, was jeweils unter dem Baum gelegen hat, gibt es Abendessen. In diesem Jahr habe man sich gemeinsam für Chicken Nuggets mit Pommes und Salat entschieden. In der Vergangenheit habe sie aber auch schon ein richtiges Festessen mit Braten und allem drum und dran gekocht, so die gelernte Erzieherin. „Wir richten uns da nach den Wünschen der Kinder, um die geht es an diesem Fest ja schließlich“.

Christmette in der Franziskuskapelle mit besonderer Atmosphäre

Um 18 Uhr treffen sich dann alle Kinder, die über Weihnachten im Kinderdorf bleiben mussten, zur Christmette in der Franziskuskapelle. Rund 40 Kinder und die Betreuer kommen dann zum Gottesdienst. „Es ist eine ganz besondere Atmosphäre, wenn wir uns alle vor dem Krippenbild versammeln“, sagt Markus Krämer, Pastoralrefent der Marienpflege und Lehrer der Ruppert-Mayer-Schule. Der Pfarrer Sven van Meegen leite den Gottesdienst und zum „Gloria“ gehen einige der Kinder nach vorne und schmücken die Krippe mit kleinen Röschen. Das sei für ihn ein sehr besonderer Moment.

Markus Krämer gestaltet bereits die Adventszeit für mit vielen besonderen Aktionen und Ideen, um alle auf Weihnachten gebührend einzustimmen. So hat er für jedes Kinderdorfhaus eine Mappe zur Verfügung gestellt, mit verschiedenen Geschichten, Bastelsachen und Ideen um zum Thema „Gott wird Mensch“ die Adventszeit zu gestalten. An den Adventssonntagen wurde dann das nächste Unterthema für die bevorstehende Woche besprochen und ein Puzzelteil gestaltet, das inzwischen zusammenklebt ein Krippenbild darstellt.

Das Krippenbild wurde während der adventlichen Einstimmung gebastelt. (Foto: Maike Zehl)

Auch im Unterricht der Rupert-Mayer-Schule spielt das Motto „Gott wird Mensch“ eine Rolle. Am Weihnachtsgottesdienst in der St. Wolfgangskirche wird dort nochmals alles zusammengefügt und bekommt den Zusatz: „Gott wird Mensch - durch Menschen“. Daher haben die Kinder zum Beispiel Sterne gebastelt, auf denen sie für sie wichtige Personen geschrieben haben und durch die ihnen Gott nahe wird. Natürlich darf beim Gottesdienst auch Musik nicht fehlen und besonders beim Abschlusslied „Feliz Navidad“ wird auf besonders fröhliche Weise ein frohes Fest gewünscht.

Der adventliche Figurenweg auf dem Gelände des Kinderdorfs wächst über die Weihnachtszeit immer weiter. Hier ist die Szene dargestellt, die die Ankunft in Betlehem darstellt. (Foto: Maike Zehl)

Frohe Weihnachten wünschen sich auch die Kinder und Jugendlichen des Kinderdorfs nach der Christmette. Anschließend gehen alle zurück in ihre Wohngruppen. Bei vielen würde erst nach dem Kirchenbesuch gegessen und Bescherung gefeiert. Das sei in Haus elf auf Grund des Alters der jüngsten Bewohner nicht umsetzbar. „Die Kleinen fallen gegen 20 Uhr müde ins Bett“, erzählt Sabine Reicherz mit einem Schmunzeln. Die älteren dürften dann noch eine Zeit lang wach bleiben. Gemeinsam würde zum Beispiel ein Weihnachtsfilm geschaut oder noch ein Spieleabend veranstaltet.