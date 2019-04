So wird der Ellwanger Frühling 2019

Am kommenden Wochenende, 6. und 7. April, zeigt sich die Innenstadt beim Ellwanger Frühling von ihrer schönsten und buntesten Seite, versprechen Citymanagerin Verena Kiedaisch und Pro-Ellwangen-Vorstand Karl Bux. Unter dem Motto „Mode und mehr“ ist jede Menge geboten. Zum 17. Mal öffnet die Messe Handwerk und Wohnen ihre Tore. Die Maskottchen Hase und Henne verteilen garantiert fair gehandelte Süßigkeiten.

Auch in diesem Jahr putzt sich die Innenstadt heraus. Gärtnereibetriebe und Nabu verwandeln Schmied- und Marienstraße in ein blühendes Paradies, in den Geschäften werden einige Hundert Tulpen verschenkt. Premiere hat der Ostermarkt im Rathaus und in der Spitalstraße. 20 Aussteller präsentieren Kunsthandwerk und Dekoratives. Im Rathaus-Innenhof gibt es ein Kinderprogramm mit der SG Schrezheim und dem Spielmobil der Familie Utz, die dort auch für Ostern basteln können.

Läden und Cafés laden zum Shoppen und Verweilen ein. Der als besonders kundenfreundlich ausgezeichnete Ellwanger Einzelhandel hält attraktive Angebote und natürlich neueste Modetrends bereit.

Bühnenprogramm und Mädchenflohmarkt

Ein Highlight ist die Autoschau, die seit drei Jahren auf dem Marktplatz stattfindet. Zwölf Autohäuser nehmen teil, geben Verzehrgutscheine für das kulinarische Angebot auf dem Marktplatz aus und verschenken Tulpen. Die Präsentation von Zweirädern eröffnet die Outdoor-Saison. Erstmals dabei sind Elektroscooter und Singlespeed-Räder.

Für gemütliche Rundfahrten mit zwei PS empfiehlt sich die Droschkenlinie. Der Tennisclub baut auf dem Marktplatz ein Kleinspielfeld auf, der Pétanque-Club Kugelhupf gibt Spieltipps. Am Fuchseck unterhält ein Bühnenprogramm, das auch jungen Bands und Vereinen die Möglichkeit gibt, vor Publikum aufzutreten.

Und als wäre das alles noch nicht genug, hat ein Mädchenflohmarkt zur Devise „Mädels, räumt die Kleiderschränke aus“ Premiere. Die Idee hatte der Arbeitskreis Handel. Die Stadt stellt 20 Marktstände zur Verfügung.

Verkaufsoffener Sonntag soll Frequenz erhöhen

Seit 17 Jahren findet zum Ellwanger Frühling die Messe Handwerk und Wohnen in der Stadthalle statt und erfreut sich, so Egon Bertenbreiter, ungebrochener Beliebtheit. In diesem Jahr sind es sogar 25 Aussteller, die sich als Partner rund ums Bauen, Wohnen und Renovieren präsentieren.

Wer auf der Ausbildungs- und Studienmesse geknüpfte Kontakte vertiefen, Berufsbilder kennenlernen oder sich um ein Praktikum bewerben möchte, ist in der Stadthalle ebenfalls goldrichtig.

Geöffnet ist die Messe am Samstag, 6. April, von 10 bis 17 Uhr, am Sonntag, 7. April, von 10 bis 17.30 Uhr.

„Mit dem verkaufsoffenen Sonntag möchten wir die Frequenz in der Innenstadt erhöhen“, so Karl Bux. „Ellwangen ist immer einen Besuch wert“, ergänzt Verena Kiedaisch. Für den Ellwanger Frühling gilt das ganz besonders. Schönstes Frühlingswetter ist auch bestellt.