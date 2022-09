So war die LGS-Führung mit dem Stadtarchivar

Aufgrund hoher Nachfrage beim ersten Termin bietet die Landesgartenschau Ellwangen 2026 GmbH einen weiteren Führungstermin mit Stadtarchivar Christoph Remmele an. Am Donnerstag, 29. September, 17 Uhr, wird er von seinen Recherchen über einen Stadtpark in direkter Nachbarschaft zum künftigen Landesgartenschau-Gelände in Ellwangen berichten. Das historische Parkareal zog sich entlang der Rotenbacher Straße, was an einigen Punkten noch heute nachvollzogen werden kann. 1904 hatte die Stadt Ellwangen hier bis hin zum „Rotenbacher Wäldle“ verschiedene Nutzungs- und Aufenthaltsbereiche hochwertig umgestaltet.

Unterstützt und beraten wurde die Verwaltung vom einstigen Verschönerungsverein, der in der Ellwanger Umgebung zahlreiche weitere Anlagen unterhielt. Wie der historische Stadtpark aussah und was der Verein darüber hinaus umsetzte wird Stadtarchivar Christoph Remmele in dieser Führung vor Ort berichten. Details zu den LGS-Planungen gibt's obenauf. Anmeldungen unter: https://eveeno.com/lgs-fuehrung29092022.