So macht Training Spaß

Ellwangen (zt) - In der Hallensaison ist jeden Donnerstag um 17.15 Uhr das Hallentraining der Fußball-E-Jugend aus Ellwangen in der Rundsporthalle. Wenn die jungen Kicker draußen trainieren, findet das Training dienstags um 17.30 Uhr statt. Einige Viertklässler der Schrezheimer Grundschule haben sich für den „Zeitungstreff 2019“ schlau gemacht.

In der E-Jugend ist man in einem Alter von neun bis zehn Jahren. Ein Trainer leitet die Kinder beim Aufwärmen an, während die zwei anderen Trainer einen Parcours aufbauen. Ist das Aufwärmen abgeschlossen, werden wir Kinder in Gruppen aufgeteilt. Nun trainiert jeder mit seiner Gruppe unterschiedliche Übungen. An vielen Übungsstationen benutzt man einen Ball. An manchen Stationen werden Torhüter benötigt. Zwischendrin gibt es immer wieder Trinkpausen. 20 Minuten vor Schluss wird der Parcours abgebaut und ein Abschlussspiel gespielt. Dann ist das Training um 18.40 Uhr zu Ende. Es macht jedes Mal viel Spaß.