So leiden die Menschen in Ecuador unter der Corona-Krise

Spenden für die Arbeit von Monika Steffel in Ecuador werden an das Pfarramt Sankt Vitus in Ellwangen erbeten, mit dem Vermerk „Monika Steffel Futuro Valdivia“ als Verwendungszweck. Die Bankverbindungen lauten: Kreissparkasse Ostalb IBAN DE73 6145 0050 0110 6218 36 oder VR-Bank Ellwangen IBAN DE83 6149 1010 0201 1270 08.