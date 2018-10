So kann es weitergehen

Die erste Volleyball-Herrenmannschaft des TSV Ellwangen startete mit zwei Auftaktsiegen in die Landesliga-Saison. Jeweils zwei 3:0-Siege feierten die Ellwanger um ihren Trainer Jürgen Schwenk gegen die SG Sportschule Waldenburg und den TSV Schmiden.

Eine intensive Vorbereitung endete am Sonntag, als die Virngrundrecken zum Saisonstart in der Ellwanger Rundsporthalle am Vormittag aufschlugen.

Nervös starteten die Volleyballer von der Jagst in den ersten Satz. Die Eigenfehler beherrschten zunächst bei beiden Mannschaften das Spiel, jedoch verstanden es die Hausherren zunehmend besser ihr Spiel dem Gegner aus Hohenlohe aufzuzwingen. Im weiteren Spielverlauf wurde der TSV sicherer in seinem Spiel und erarbeitete sich mit 25:18, 25:19, 25:20, ein zu keinem Zeitpunkt gefährdeten 3:0-Auftaktsieg.

Das große Fragezeichen

Mit dem TSV Schmiden kam eines der großen Fragezeichen der Saison auf die Ellwanger zu. Geballte Volleyballerfahrung stand den Virngrundrecken gegenüber. Ein aufmerksames Spiel war somit gefordert, dass die Männer von der Jagst gekonnt umsetzen. Der erste Satz wurde folgerichtig mit 25:20 gewonnen. Nun drehten die Gäste aus Schmiden auf, der TSV bekam hingegen eine leichte Delle in sein Spiel. Die Angriffe wurden nicht konsequent ausgespielt, somit wurden Satz Nummer zwei und drei mit jeweils 27:25 und 29:27 enger als der Beginn des Spiels vermuten ließ. Mit einem guten Start trotz der großen Veränderung im Sommer und den ungewissen Faktoren zeigte die erste Herrenmannschaft des TSV eine gute Leistung auf der im Derby auswärts bei der SG MADS Ostalb II aufgebaut werden soll.