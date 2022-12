So isch halt!: Der Kampf mit den Vorsätzen oder: doch lieber eine Runde Uno

Ziele, Wünsche und Vorsätze – all das habe ich jedes Jahr am Silvesterabend in einem ruhigen Moment auf ein schönes Stück Papier feinsäuberlich notiert. Irgendwann wurde aus der handschriftlichen Liste eine digitale auf meinem Handy. Digital native und so.

Nur zwei von zehn Stichpunkten in die Tat umgesetzt

Doch wenn ich ehrlich bin, habe ich im vergangenen Jahr von den zehn Stichpunkten nur zwei wirklich erfüllt. Ich habe weder drei Tage pro Woche fleischlos gegessen, noch einen Tag pro Woche wirklich Sport getrieben und meinen Körper auf dem Laufband gequält. Ganz zu schweigen davon, dass meine Steuererklärung bis zum März fertig beim Finanzamt eingereicht war. Lediglich den Schritt zurück in die Arbeitswelt habe ich nach meiner Elternzeit geschafft und den Kontakt zu alten Freunden wieder aufleben lassen.

Konzept mit den Vorsätzen ist einfach nicht praktikabel

Da dieses Konzept mit den Vorsätzen für mich, und das habe ich jetzt rund 20 Jahre lang getestet, nicht wirklich praktikabel ist, werde ich dieses Jahr einfach gar nichts aufschreiben und die gewonnene Zeit im Jahr 2022 mit einer Runde Uno mit der Familie füllen. So nehme ich mir den Druck, denn ohne diesen wachsen bekanntlich die besten Früchte.