„So isch hald!“: Grünkohl, Labskaus und ein hungriger Norddeutscher

Redakteurinnen und Redakteure sind auch Menschen, kaum zu glauben, oder?! Und sie erleben Kurioses, Lustiges, Irritierendes, manchmal vielleicht auch Trauriges – neben der Arbeit. Und das ist künftig Lesestoff an dieser Stelle. Am Ende jeder Episode lässt sich sagen: So isch hald!

Was die Kulinarik angeht, haben die Schwaben im direkten Vergleich mit der norddeutschen Küche die Nase vorne. Finde ich zumindest, und ich stamme aus dem sogenannten „echten Norden“. Ehrlich gesagt gibt es sogar nur sehr wenige Gerichte aus der Heimat, die ich hier unten wirklich vermisse.

Neben Rübenmus zählt insbesondere im Winter der Grünkohl dazu. Grünkohl natürlich auf holsteinische Art mit Bratkartoffeln, Kassler, Mettenden und Schweinebacke. So und nicht anders muss er serviert werden – alles andere ist nur Grützwurst.

Und so gibt es wahrscheinlich kein Gericht, das bei Weihnachtsfeiern im Norden häufiger gegessen wird. Auch in nahezu jeder norddeutschen Gaststätte ist die Spezialität in den Wintermonaten zu finden. Hier, im „schwäbischen Ausland“, habe ich bisher leider vergebens nach einem Restaurant gesucht, dass sich ganz mutig mal an etwas Neues wagt und Grünkohl auf die Speisekarte setzt.

Die Zubereitung ist gar nicht so einfach

Zugegeben, es ist aber auch niemandem zu verdenken, wenn er sich nicht an dem Traditionsgericht versuchen möchte. Die Zubereitung ist nämlich gar nicht so einfach, das durfte ich selbst schon feststellen. Ich bin sogar krachend daran gescheitert.

Nach „Jahren der Sehnsucht“ traute ich jüngst meinen Augen nicht. Im Bistro einer Ellwanger Autobahnraststätte entdeckte ich doch tatsächlich einen Aufsteller, der Grünkohl als das „Angebot des Monats“ anpries. Geht doch, liebe Schwaben, dachte ich mir. Wenn beim Kalten Markt jetzt die Kutteln noch durch Labskaus ersetzt werden, sind wir auf dem „richtigen Weg“.