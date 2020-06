So hilft die Caritas einem vom Pech Verfolgten

In Immendingen ist am Dienstagabend ein Pilot tödlich verunglückt. Wie Polizeipressesprecher Dieter Popp mitteilt, sind gegen 18.44 Uhr die ersten Meldungen von Anwohnern aus dem Ortsteil Mauenheim, wo das motorbetriebene Luftsportgerät in einem Waldstück abstürzte, eingegangen. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz, doch für den Mann aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis kam jede Hilfe zu spät.

Wie die Polizei mitteilt, startete der 51-Jährige Pilot gegen 17.