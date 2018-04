So hat man die Ellwanger Stadthalle noch nie gesehen

Es verspricht, das Ellwanger Theaterereignis des Jahres zu werden: die Theatergruppe Hakuna Matata führt „Dschungelbuch, das Musical“ auf. Premiere ist am kommenden Samstag, 28. April. Die letzte Vorstellung findet am 11. Mai statt. Es gibt noch Karten.

Täglich proben 70 Akteure, Chor, Orchester, Tänzerinnen und Schauspieler bis in die Nacht in der Stadthalle. Die ist – mit 1000 Quadratmetern Molton schwarz ausgekleidet und mit Scheinwerfer-Armada bestückt – schon jetzt nicht wiederzuerkennen. Gespart wurde an nichts. 70 Tonnen Material, sagt Martin Sartor, haben die Stadthalle in einen veritablen Dschungel verwandelt: „So haben die Ellwanger ihre Stadthalle noch nie gesehen“, freut er sich im Gespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung.“

Als Balu der Bär hat er eine eigene Höhle, an der noch gewerkelt wird. Auch der Thron für Dieter Gauß als King Louie ist noch nicht fertig. Auch unvollendet machen beide was her. Marlene Ilg gibt ihr Debüt als Mogli, Anita Wiedenhöfer spielt den Panther Baghira.

Die Firma Steiff steuert Deko in Gestalt von Orang Utan, Wölfen und mehr bei. Sogar Elefanten werden durch die Stadthalle stampfen. Von diversen Palmen ganz zu schweigen. Über all das gebietet Regisseur Thomas Töpfl.

Bei den Kosten bewege man sich im sechsstelligen Bereich, verrät Sartor. Der Aufwand ist enorm: neues Skript, eigenes Orchester in Big-Band-Stärke, 15 neu arrangierte Instrumental- und Gesangstitel, Technik, Licht, Bühnenbild und Kostüme vom Feinsten.

Seit November wird geprobt und gefeilt, seit 24. März aufgebaut. Wie schafft man das? „Es ist unglaublich, was man mit Adrenalin alles schaffen kann“, strahlt Sartor. „Wir haben eine gute Form der Anspannung erreicht, sind eine große Familie und halten zusammen.“

Leidenschaft fürs Theater und Disziplin sind weitere Erfolgsgaranten. Für Überraschungen ist Hakuna Matata immer gut – man darf gespannt sein. Auch die Bewirtung stemmt die Truppe selbst.

Längst ist das Hakuna-Matata-Motto – alles kein Problem – zur Philosophie der Truppe geworden, die mit „Comedian Harmonists“ und „My Fair Lady“ Maßstäbe gesetzt hat. Daran will sie anknüpfen und noch eins draufsetzen. Es wird garantiert ein Fest.