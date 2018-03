So gedeihen Rosen und Beeren gut

Praktische Tipps zum Rosen- und Beerenschnitt gibt es bei einem Vortrag der Volkshochschule Ellwangen, Zweigstelle Schrezheim, in Zusammenarbeit mit dem Obst- und Gartenbauverein Ellwangen. Er findet am Samstag 7. April, um 14 Uhr unter Leitung von Theo Rapp in Rotenbach im Juraweg 12 statt. Auch Bodenbearbeitung, Düngung und Pflanzenschutz bei den Rosen und Beeren sowie Maßnahmen für eine gepflegten Rasen werden besprochen. Ein Sortiment von Düngern und Bodenverbesserungsmitteln sowie verschiedene Produkte für den Pflanzenschutz werden vorgestellt. Der Vortrag ist kostenlos.