So fein können Rehschnitzele schmecken

Was die Gewinner des AOK-Kochkurses anlässlich der Ellwanger Wildwochen im Gasthaus Hirsch in Neunheim erleben und schmecken durften, ist Kochkunst auf hohem Niveau gewesen. „Das probier' ich zu Hause auch einmal“ haben manche geraunt, als sie Chef Martin Hald und seinem Sohn Dennis Wiche über die Schulter schauen durften.

Elke Leyh, Diplom-Ingenieurin für Ernährungs- und Hygienetechnik bei der AOK Ostalb, führte die Gewinner des Kochkurses in die Materie Wildfleisch ein. Dieses sei sehr gesund und wertvoll, denn Wildfleisch sei 100-prozentig bio und nicht durch Fremdstoffe wie Medikamente oder dergleichen verunreinigt. Außerdem sei es mager und sehr bekömmlich. Bereite man es richtig zu, erlebe man einen Gaumenschmaus vom Feinsten.

Wie man Wild fachmännisch zubereitet, erlebten die Teilnehmer des Kochkurses in der Küche des Gasthauses Hirsch. Chef Martin Hald zerlegte eine Rehkeule in kürzester Zeit und übergab das ausgelöste Fleisch an seinen Sohn Dennis Wiche. Bei ihm spürte man sofort die Liebe zum Detail: er nahm die Gewinner mit auf eine Reise in die Welt der Sterneküche. Wiche ist kein unbeschriebenes Blatt: Während seines Werdegangs war er in mehreren Sterneküchen, unter anderem bei Harald Wohlfahrt, der drei Michelin-Sterne innehat. Diese Raffinesse spürte man von Anfang an: die Teilnehmer lauschten gebannt und fasziniert den Tricks und machten sich Notizen für die eigene Küche.

Raffiniertes Rückwärtsbraten

Als Menü standen rosa gebratene Schnitzele aus der Rehkeuhle mit Selleriepüree, Rosenkohl, Pilzen, Heidelbeeren und Wacholdersoße auf dem Programm. Für viele neu, zelebrierte Dennis Wiche das Rückwärtsbraten. Dabei werden die Rehschnitzele in einem Pozellangefäß mit zerlassener Butter sowie frischen Wildkräuteren wie Rosmarin, Thymian, Petersilie und zerquetschtem Knoblauch übergossen. Das Gefäß wird mit Haushaltsfolie verschlossen und für 15 Minuten in den auf 80 Grad vorgeheizten Umluftofen gegeben. Danach kommt es aus dem Ofen, man lässt es zwei Minuten ruhen und brät es dann in der restlichen Butter von beiden Seiten kross an. Aus den ausgelösten Knochen der Rehkeule bereitet man einen Wildfond, der zur Soße verarbeitet werden kann.

Das Selleriepüree besteht aus 600 Gramm geschälter und in walnussgroße Stücke geschnittener Knollensellerie, 100 Gramm Butter, 350 ml Sahne, Salz, Pfeffer und Zucker. Wer will, kann noch mit etwas Muskatnuss abschmecken. Wer einen Thermomix hat, kann das Püree bei 100 Grad und Stufe zwei für 20 Minuten zubereiten. Anschließend bei 80 Grad und höchster Stufe fein pürieren. Man kann die Knollensellerie auch über Dampf garen und anschließend fein pürieren.

Zur Rosenkohlbeilage benötigt man 600 Gramm, 50 Gramm Butter, Salz, Pfeffer und Muskat. Die äußeren Blätter des Rosenkohls werden entfernt und das Gemüse anschließend in kochendem Salzwasser kurz blanchiert, danach sofort mit kaltem Wasser abgeeschreckt. Vor dem Servieren den Rosenkohl vierteln und in etwas Butter in einer Pfanne anschwitzen, würzen und servieren.

Zur Pilzbeilage benötigt man 400 Gramm Champignons, 20 Gramm kleingeschnittene Schalotten, Gartenkräuter, Salz, Pfeffer und Muskat. In Viertel geschnitten, werden sie in aufgeschäumter Butter leicht angebraten und zum Schluss werden Schalotten, Kräuter und Gewürze zugegeben.

Für die Gewinner des AOK-Kochkurses gab es also viel zu notieren. An der festlich gedeckten Tafel war die Erwartung auf das Menü groß. Schon als es aufgetragen wurde, hörte man Ah- und Oh-Rufe. Was dann folgte, war eine Geschmacksexplosion vom Feinsten. Alles war perfekt aufeinander abgestimmt und von einer wunderbaren Konsistenz. Die Rehschnitzele (rückwärts gebraten) waren butterzart und Soße, Selleriepüree, Pilze und Kräuterschaum harmonierten vortrefflich.

Als sich dann Dennis Wiche zu den Gästen gesellte, wurde er mit riesigem Beifall empfangen. Er nahm sich noch Zeit auf Fragen der Teilnehmer einzugehen und freute sich über die Aussage: „So gut habe ich schon lange nicht mehr gegessen“.