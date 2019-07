Skiclub Eigenzell entscheidet Biermeile-Cup für sich

13 Gruppen haben in Rattstadt am Biermeile-Cup teilgenommen, darunter der Titelverteidiger „Don Promillo“ . Aber auch neue Gesichter haben sich an die kniffligen Disziplinen gewagt.

In der ersten Kategorie ging es um Köpfchen. Verschiedene Biersorten mussten ihrem Herkunftsland zugeordnet werden. Weiter ging es mit dem Spiel „Cornhole“, bei dem kleine Säckchen zielgenau in ein kleines Loch geworfen werden mussten. Landete das Säckchen im Loch, gab es drei Punkte. Wenn es auf der Holzplattform liegen blieb, gab es einen Punkt. Schon relativ schnell zeigte sich, dass das Mädelsteam „Don Promillo“ den Biermeile-Thron nicht mit allen Mitteln verteidigen wollte. Es ging hier ja auch hauptsächlich um den Spaß an der Sache.

Viel Fingerspitzengefühl benötigten die Teilnehmer beim Spiel „Ramped up“. Auch hier handelte es sich um eine schräge Holzplattform, die jedoch in Leibeshöhe aufgebaut war. Ein Tennisball musste mit den Fingern über ein Hindernis geschnipst werden, um dann in einem Plastikbecher zu landen. Jeder Spieler hatte 30 Sekunden Zeit, um möglichst viele Treffer zu erzielen. Das Team „Wild Hogs – Die Gerechten“ hatte hier den Dreh raus und durfte über das Mikro einen Tipp an die anderen Spieler weitergeben.

Handicap beim Bierkrugschieben

Beim „Bierkrugschieben“ musste zuerst nachjustiert werden. Eine Unebenheit in der Bahn brachte den Krug schneller als vorgesehen zu Fall. Ein Handicap, denn ein umgefallener Krug erzielt keine Punkte.

Die Teams spielten mit hoher Konzentration, bis es zum Finale zwischen den sechs Führenden kam. Dort wartete eine besonders fiese Aufgabe. Nach mehrmaligem Drehen konnten die meisten kaum noch geradeaus laufen. Sie mussten dann aber noch einen Plastikbecher so schnippen, damit er mit der Öffnung über eine Bierdose fiel.

Die sechs Teams wurden hierbei von den Zuschauern und den bereits ausgeschiedenen Teams kräftig angefeuert. Nach vielen Jubelschreien und vielen verzweifelten Blicken stand nach einer kurzen, heißen Spielphase das Gewinnerteam fest. Der Skiclub Eigenzell setzte sich vor dem „Spezi Stammtisch“ und dem dritten, „Bierkühltechnik“ durch. Platz vier belegten die „Wild Hogs“, die während des Finalspieles kräftig von den ehemaligen Titelverteidigern „Don Promillo“ angefeuert wurden. „Les Concombres“ landeten auf dem fünften Platz und „Hätte Hätte Fahrradbier“ auf dem sechsten. Natürlich wurden alle Teams mit Preisen belohnt, ein praktischer Biermeile-Bieröffner war für alle drin.