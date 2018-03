„Sittin’ on a carpet“ spielt

Die vier Musiker von „Sittin’ on a carpet“ treten am Samstag, 24. Februar, um 21.30 Uhr in der Schloss-Schenke auf. „Sittin’ on a carpet“ – das sind Armin Dauser, Gerhard Leutner, Martin Lang und Jürgen Hauser aus der Umgebung von Bopfingen und Nördlingen. Die Band steht für handgemachte Musik mit akustischen Gitarren und mehrstimmigen Gesang. Im Gepäck hat „Sittin’ on a carpet“ originelle Interpretationen von Titeln bekannter Bands oder Musikern, so etwa von Cat Stevens, Avicii, den Ärzten, Queen oder auch AC/DC.Foto: A. Dauser