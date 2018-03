„Sittin’ on a carpet“ spielen in der Schloss-Schenke

Die vier Musiker von „Sittin’ on a carpet“ treten am Samstag, 24. Februar, um 21.30 Uhr in der Schloss-Schenke auf.

„Sittin’ on a carpet“ – das sind Armin Dauser, Gerhard Leutner, Martin Lang und Jürgen Hauser aus der Umgebung von Bopfingen und Nördlingen, die viele Jahre in verschiedenen überregionalen Bands ihre Erfahrungen sammeln konnten. Die Band macht handgemachte Musik mit akustischen Gitarren und mehrstimmigen Gesang. Egal ob Songs von STS, Cat Stevens, Lost Frequencies, Alle Farben, Avicii, Die Ärzte, Queen, Die Toten Hosen, oder AC/DC – gewitzte Eigeninterpretationen von aktuellen Rock- oder Disco-Hits sollen für tolle Stimmung und gern besuchte Konzerte sorgen.