Singen macht gute Laune

Die ersten Strophen klingen noch ein wenig zaghaft im Grünen Baum in Pfahlheim. Iris Wohlfrom, die Wirtstochter, gibt auf dem Akkordeon Melodie und Takt vor, viele Gäste blättern noch in den ausgeteilten Liedmappen. Gottseidank sind sie so groß gedruckt, dass auch die älteren Semester ohne Lesebrille auskommen.

Stimmgewaltig Wirt Bruno Wohlfrom alle zum Wirtshaussingen begrüßt, nachdem er Schürze und Kochmütze abgelegt hat. Die vielen Gäste hatten reichlich und gut gegessen, es ist Zeit, die Stimmbänder zu strapazieren.

Das Wirtshaussingen erfreut sich in letzter Zeit einer wachsenden Beliebtheit. Und es sind nicht nur die älteren Semester, die in ihrer Volksschulzeit noch die alten Volks- und Wanderlieder gelernt haben. Immer mehr junge Leute mischen sich unters gesangsbegeisterte Publikum und singen – erstaunlicherweise – text- und melodiesicher mit. Wo sie es nur gelernt haben?

Wirt Bruno Wohlfrom begrüßt jeden Gast mit Handschlag und einem flotten Spruch, darunter neue Gäste aus Bartholomä, die irgendwie entfernt mit ihm verwandt sind, und den Stammtisch aus Hohenberg, der im Flur platziert wird, weil er genau fünf Minuten zu spät gekommen ist und alle Plätze in der guten Wirtsstube bereits um 18 Uhr belegt sind. Weil die Hälfte davon alte Lehrer und „Schulmeister“ sind, werden sie den anderen vorgestellt: „Lauter nette Leute, die heute Abend das tun, was sie ein Berufsleben lang am Nachmittag getan haben, nämlich nichts.“ Die Schulmeister nehmen’s mit Humor, ein Hochprozentiger vom Wirt tröstet die so Gescholtenen über das allgemeine Gelächter hinweg.

Später kommen die Männer des Liederkranzes Pfahlheim hinzu, sie hatten zuvor Singstunde. Nach einem kräftigenden Vesper stimmen auch sie in die Gesänge mit ein; mittlerweile hat die Akkordeonlehrerin der Wirtstochter das Zepter übernommen, Iris und ihre beiden Brüder Bruno und Franz-Josef müssen an der Theke ihrer Mutter Ulrike helfen. Schlussendlich kreuzt auch noch der Ellwanger Stadtrat samt OB und der Verwaltungsspitze auf. Nach der Haushaltssitzung in der Kastellhalle, bei der fast nur Positives zur Sprache kam, darf er sich heute Abend auch einen genehmigen. „Am 6. Dezember ist wieder Wirtshaussingen, da kommt dann der Nikolaus“, verspricht der Wirt Bruno Wohlfrom.