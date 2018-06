Da, wo das Leben pulsiert und die Menschen gut sind, da ist in Ellwangen die Hintere Ledergasse. Darin wohnen zahlreiche Menschen, Männer, Frauen und Kinder, die gerne singen und musizieren. Vor allem an Fasching. Eigentlich nur an Fasching.

Ein bissle sind sie der Chor zur Schnitzelbank, nur treten Pennäler und Ledergässler nicht gleichzeitig, sondern hintereinander auf. Abgang Schwarze in den Goldenen Hirsch, Auftritt Ledergass am Marienbrunnen. Viele sind’s inzwischen, mal 20, mal 30, Kleine und Große, Junge und Alte, und alle zusammen machen Faschingslieder. Seit 20 Jahren. Weil ihnen die fünfte Jahreszeit damals zu langweilig war und weil sie als alte Rockmusiker wenigstens einmal im Jahr die uneingestandene Liebe zum Humtata ausleben wollen.

Ihre Fangemeinde hört seit 20 Jahren gerne zu, hat genauso gerne beide CDs gekauft und freut sich bestimmt, dass die Ledergass‘ für sie und ihre Familien einen Abend in der Stadthalle macht, bei dem – wenn’s klappt – auch die dritte CD vorgestellt wird. Am Samstag, 4. Februar, um 19.30 Uhr geht’s los, es gibt Spätzle mit Soß‘, viele Überraschungen, alte und neue Ledergassen-Gassenhauer, ganz viel Musik und Spaß. Das versprechen Andreas Hunke, Franz Brenner und Martin Unfried. Sie haben vor 20 Jahren die Ledergass entdeckt, damals als ganz kleine Truppe, die durch die Kneipen zog und ihren ersten Auftritt als Laienspielschar von der Hinteren Ledergasse ankündigte.

Zum Jubiläum stehen die Ledergässler im Warmen in der Stadthalle auf der Bühne, lassen – vielleicht – die Kostüme der letzten Jahre noch mal auftreten, als sie mit dem wahren Hilsenbek durch Ellwangen zogen oder zur Rettung der Kuttelsupp angetreten waren und versprechen sich und den Besuchern viel Spaß.

Der Jubiläumsabend „Sing mit der Hinteren Ledergasse, das Beste aus 20 Jahren“ ist am Samstag, 4. Februar, um 19.30 Uhr in der Stadthalle.