Simon Schill holt mehrere Vereinstitel bei der Pfahlheimer Kleintier-Lokalschau

Nach der letztjährigen Jubiläumsschau ist auch die diesjährige 51. Lokalschau des Kleintierzuchtvereins Pfahlheim und Umgebung in der Kastellhalle erfolgreich zu Ende gegangen. Die vier Preisrichter haben sich sehr erfreut über das hohe Niveau in den drei Sparten Kaninchen, Geflügel und Tauben gezeigt. Dies hat sich auch in den hohen Bewertungen gezeigt.

Von den 238 ausgestellten Tieren war die Sparte Geflügel mit 120 Tieren am stärksten vertreten und auch nicht zu überhören. Denn die ausgestellten prächtigen Hähne wollten zeigen, wer hier das Sagen hat. Simon Schill hatte hier mit seinen Zwerg-Barneveldern ein gutes Quartett und wurde Vereinsmeister vor Stefan Hammele und Marco Erhard.

Jugend-Vereinsmeisterin beim Geflügel wurde die neunjährige Leni Mack mit ihren Bielefelder Zwerg-Kennhühnern punktgleich vor Florian Hammele mit seinen Hochbrutflugenten, der auch Platz drei belegte. Das beste Tier hatte hier bei den Erwachsenen Stefan Hammele mit einer Hochbrutflugente und bei der Jugend Florian Hammele mit einer Landente. Landesverbandsehrenpreise erhielten Simon Schill und bei der Jugend Tim Baier. Simon Schill holte auch einen Kreisverbandsehrenpreis mit einer Warzenente.

Englische Schecken machen das Rennen

Bei den Kaninchen wurden 92 Exemplare gezeigt. Simon Schill errang in dieser Sparte mit seinen Englischen Schecken den Vereinsmeistertitel vor Pascal Hammele mit seinen Deutschen Widdern und vor Josef Schill mit seinen Hasen-Kaninchen. Florian Hammele wurde mit seinen vier Schwarzen Wienern Jugend-Vereinsmeister vor Kai Uhrle mit seinen Blauen Wienern und seinen punktgleichen Riesen Schecken.

Das beste Tier präsentierte bei den Aktiven Simon Schill mit einem Englischen Schecken. Bei der Jugend lag Florian Hammele mit einem Schwarzen Wiener an der Spitze. Einen Landesverbandsehrenpreis gab es für Pascal Hammele, Kai Uhrle erhielt diesen Preis in der Jugendklasse. Josef Schill errang auch noch ein Kreisverbandsehrenzeichen. Stolz kann der Verein auf seine Jugendarbeit mit den aktuell zwölf Jungzüchtern sein, die seit fünf Jahren von Tamara Mack-Schmid betreut werden.

Vereinsmeister bei den 26 ausgestellten Tauben – in den beiden Jahren 2017 und 2018 waren Tauben bei den Pfahlheimer Lokalschauen nicht vertreten – wurde Marco Erhard mit seinen Mittelhäuser, weiß vor Edmund Reder mit seinen Coburger Lerchen, der auch einen Landesverbandsehrenpreis erhielt.

Vorzüglich bewertet wurden die von der dreiköpfigen Handarbeits- und Kreativgruppe Pfahlheim gefertigten Ausstellungsstücke wie die in mehrmonatiger Arbeit von Margaretha Hammele erstellte blaue Nine-Patch-Decke, mit den Maßen 2,20 auf 1,80 Meter, für die sie ebenso einen LVE-Preis erhielt wie für ihre Mitteldecke oder den von Christa Steiner gefertigten Tischläufer. Alle diese Stücke gehen Anfang Januar zur Kreisschau nach Hüttlingen.