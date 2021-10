Siemensstraße wird halbseitig gesperrt

Aufgrund einer Baumaßnahme beim Gebäude Haller Straße 28 muss die Siemensstraße in diesem Bereich von Dienstag, 2., bis Donnerstag, 4. November, halbseitig gesperrt und eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet werden. Es kann somit nur von der Siemensstraße herkommend in die Haller Straße in beide Richtungen eingefahren werden. Von der Haller Straße her kann von beiden Richtungen nicht in die Siemensstraße eingebogen werden. Eine großräumige Umleitung erfolgt über die Südtangente beziehungsweise über das innerörtliche Straßennetz.