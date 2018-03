Siemensbrücke ist ab Montag halbseitig gesperrt

Die Siemensbrücke und die Jagstbrücke werden ab Montag, 21. März, halbseitig gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten. Die Sperrung bleibt während der ganzen Bauzeit von circa sieben Monaten bestehen. In dieser Zeit werden beide Brücken gleichzeitig instandgesetzt.

Die beiden Brücken sind laut dem Regierungspräsidium Stuttgart in schlechtem Zustand, eine Sanierung sei dringend erforderlich. Hierzu werden die Kappen erneuert, die Dichtungen in der Fahrbahn neu aufgebracht und, wo erforderlich, der Beton instandgesetzt. Auch müssen die Fahrbahnübergänge ausgewechselt werden.

Abgesehen vom Einbau der Fahrbahndecke werden die Arbeiten unter halbseitiger Sperrung mit Richtungsverkehr erfolgen. So verbleibt der Verkehr aus der Innenstadt und der Nordspange auf der Brücke. Der Gegenverkehr wird über die Westtangente (B 290) und den Südring umgeleitet. Bis zur Firma Finkbeiner kann aus Richtung B 290 gefahren werden. Des Weiteren kann in die Straße „An der Jagst“ aus Richtung Siemensbrücke nur abgebogen werden. Ein Einbiegen aus Richtung Rewe/Dänisches Bettenlager oder Richtung Rindelbach in die Siemensstraße wird während der Bauzeit nicht möglich sein.

Die Arbeiten beginnen ab dem 21. März im Bereich des östlichen Widerlagers. Das Land investiert in diese Maßnahme circa 1,8 Millionen Euro.