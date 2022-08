Sieger Köder Museum bietet spezielle Familienführungen an

Das Sieger Köder Museum Ellwangen lädt Kinder zu vier speziell für sie organisierten Führungen durch die Ausstellung ein. Das kündigt das Museum in einem Schreiben an.

Viele Kinder kennen die Bilder von Sieger Köder aus ihren Religionsbüchern. Einige dieser farbenfrohen Werke hängen als Originale im Sieger Köder Museum in Ellwangen.und werden bei mehreren Sonderführungen, die sich speziell an Familien und Kinder richten, von Annette Bezler gezeigt.

Für diese Führungen, die am Freitag, 26. August, am Freitag, 2. September, und am Freitag, 9. September, jeweils um 15 Uhr, und am Sonntag, 11. September, um 11 Uhr und um 15 Uhr im Sieger Köder Museum in Ellwangen in der Nikolaistrasse 12 stattfinden, ist eine Anmeldung unter telefon 07961/32 50 erforderlich. Es ist nur der übliche Eintrittspreis zu entrichten.