Sieger Köders theologisches Fundament wird neu aufgelegt

Im politisch recht unruhigen Jahr 1968 ist sie entstanden: „Eine Tübinger Bibel in Bildern“, Sieger Köders einzigartiges theologisches Fundament und gleichzeitig Vermächtnis seiner Sicht der Bibel. Nach den schnell vergriffenen Originaldrucken wurde sie 1972, 1977 und 1998 in Buchform gedruckt. Sie sind längst vergriffen. Nun hat sich der Schwabenverlag Ostfildern entschlossen, zum 50-jährigen Jubiläum eine Neuausgabe, also keinen Nachdruck der früheren Ausgaben, herauszubringen. Am vergangenen Freitagabend haben Verlagsvertreter, Sponsoren und der letzte noch lebende Mitautor die Neuausgabe im Atelier Rudolf Kurz im Ellwanger Spitalhof vorgestellt.

Jüngstes Mitglied der Autorengruppe berichtet

Gertrud Widmann, langjährige Leiterin des Buchverlags der Schwabenverlagsgruppe, hatte die Neuausgabe besorgt. Neu sind die rot gedruckten Bibelzitate, nach denen Sieger Köder die Metallätzungen auf Zinkplatten, eine besondere Form der Radierung, vorgenommen hatte. Der Malerpfarrer hat diese Schwarz-Weiß-Bilder selbst nicht näher beschrieben. Dies machten fünf Freunde von ihm: Josef Anselm Graf Adelmann, Herbert Leroy, Rainer Ruß, Theo Schmidkonz und Heinz Tiefenbacher. Ihre begleitenden und erklärenden Texte sind in kräftiger schwarzer Schrift gedruckt. Neu sind bei 24 der insgesamt 49 Metallätzungen farbige Sieger-Köder-Bildwerke, die nach diesen „Ur“-Bildern entstanden sind.

Prälat Heinz Tiefenbacher, vor 50 Jahren jüngster Mitautor und letzter Überlebender dieser Autorengruppe, berichtete, befragt von Gertrud Widmann, aus der Entstehungszeit dieses Werkes. „Sieger Köder hat in vielen langen und nächtlichen Gesprächen mit Studentenkollegen zahlreiche Skizzen gemacht und sie dann in Radierungen zusammengefasst und als seine Diplomarbeit beim Fundamentaltheologen Professor Max Seckler (ebenfalls ein Ost-älbler, gebürtig aus Westerhofen) eingereicht“, sagte Tiefenbacher.

Die großformatige (25 mal 32 Zentimeter) neue Ausgabe mit einem Prägedruck auf der Titelseite wurde von der Diözese Rottenburg-Stuttgart und der Stiftung „Kunst und Kultur in Rosenberg“ finanziell unterstützt. Ihre Vertreter, Generalvikar Clemens Stroppel und Hermann Sorg, berichteten von ihren Zugängen zu den nicht immer einfachen Bildtafeln; der Hausherr Rudolf Kurz erzählte von Begegnungen mit dem Malerpfarrer, die oft und gerne mit einem Spaghetti-Essen endeten. Der erst 16-jährige Klavierstudent Matteo Weber (Mögglingen) umrahmte die Präsentation am Flügel; die Stiftung „Kunst und Kultur in Rosenberg“ lud zu Wein und Häppchen ein.