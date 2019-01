Sieger Köders Billiger Jakob preist Hosenträger beim Kalten Markt an

Ein bisher unbekanntes Bild von Sieger Köder, das das Markttreiben mit dem Billigen Jakob beim Kalten Markt darstellt, ist in der Ellwanger VR-Bank am Donnerstagabend vorgestellt worden. Besitzer Erwin Maas aus Rosenberg hat es durch den Künstler Ulrich Brauchle aufwendig restaurieren lassen. Jetzt kann das Werk zu den Öffnungszeiten der VR-Bank bewundert werden.

Wie das Bild entstanden ist und wo es bisher gelagert war? Besitzer Erwin Maas aus Rosenberg kann diese Fragen beantworten. Beim Frauenbundfasching Mitte der achtziger Jahre habe Sieger Köder dieses Werk ganz spontan erschaffen. „Gebt mir a großes Papier, dann mal i Euch den Kalten Markt“, habe Köder damals gesagt, erinnert sich Maas. Und so passierte es dann auch. Schlichtes Packpapier wurde genommen, zusammengeklebt und der Künstler, der dieses Jahr 94 Jahre alt geworden wäre, legte los. Nach der Faschingsfeier blieb das Bild übrig und keiner wusste wohin damit. Da habe die damalige Pfarrhaushälterin zu Erwin Maas gesagt: „Nemms halt mit hoim.“

So kam Erwin Maas an das Bild, das er zuhause in seiner Bühne aufhängte, war es doch 4,50 mal 1,80 Meter groß. Als dann das obere Geschoss seines Hauses ausgebaut wurde, rollte Maas das bemalte Packpapier zusammen und hob es auf.

Später unterhielt er sich mit dem früheren Rektor der Karl-Stirner-Schule, Roland Hagmann, über das Kunstwerk. Der riet ihm, das Bild professionell aufarbeiten zu lassen. Das war der Moment, in dem der Ellwanger Künstler Ulrich Brauchle ins Gespräch kam. Brauchle war seit seinem 12. Lebensjahr regelmäßig bei Sieger Köder – quasi als Lehrling. Brauchle schaute sich das Bild an, das in 30 Jahren sehr gelitten hatte und war sofort begeistert. Sowohl vom Motiv, als auch von der Größe. Er machte sich ans Restaurieren und fügte die einzelnen Packpapierblätter sauber zusammen, überarbeitete Risse und Löcher mit Acryl- und Dispersionsfarbe und ließ es dann von seinem Freund und Schreiner Joachim Rüger auf Holz aufziehen. Herausgekommen ist ein großformatiges, beeindruckendes Bild, das ganz Sieger-Köder-Like, den Billigen Jakob beim Kalten Markt zeigt, wie er schreiend Hosenträger anpreist. Mit auf dem Bild sind zwei Mädchen auf der linken Seite, die den Marktschreier fasziniert beobachten und auf der rechten Seite Originale aus dem Ostalbkreis, vom Landwirt über den Lehrer bis hin zu bekannten Persönlichkeiten.

„Was könnte besser zum beginnenden Kalten Markt passen als dieses Bild?“, befand am Donnerstagabend der Vorstand der VR-Bank, Jürgen Hornung, der das Kunstwerk gerne in den Räumen seiner Bank präsentiert. Dort kann man es über den Kalten Markt und noch etwas darüber hinaus bewundern. Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage gestern vom Liederkranz Ellwangen.