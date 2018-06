Sieger des EM-Gewinnspiels stehen fest

Beim Gewinnspiel zur Fußball-EM der Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten sind die Gewinner gezogen worden. Sie haben jetzt und ihre Preise in der Geschäftsstelle der Ipf- und Jagst-Zeitun in Ellwangen abgeholt. Über ein Hoverboard vom Club Seven freut sich Sieglinde Bühler (Unterschneidheim), Jens Angstenberger hat für Luzia Lux (Tannhausen) einen 300-Euro- Reisegutschein vom Reisebüro Mack abgeholt, ein Acer Iconia Tablet samt einem Sechs-Monats-Digital-Abo für die Ipf- und Jagst-Zeitung geht an Irmgard Frank (Rosenberg), zwei Tickets für Mark Forster beim Brenzpark Open Air bekommt Karl Keller (Ellwangen), einen Gasgrill von Toom in Neunheim erhält Martin Hauber (Pfahlheim) und das neunmonatige Fitnessabo im Ellvida in Ellwangen hat Margret Hammele (Ellwangen, von links) gewonnen. Foto: privat (ij)