Sieg und Niederlage für die Elks

Am vergangenen Wochenende sind die Baseballer der Ellwangen Elks Auswärts bei den Augsburg Gators zu Gast gewesen. 21:2 für die Elks und 10:9 für das Team aus Augsburg lauten die Ergebnisse aus den beiden Duellen.

Die Elks begannen das Spiel mit ihrer ersten Offensive und kamen gleich richtig gut in Fahrt. Sofort konnten die ersten drei Schlagmänner der Elks Hits erzielen, aber auch die restliche Lineup war in Stimmung und somit kamen im ersten Inning vier Punkte für die Ellwanger nach Hause. Jonathan Conzelmann, der Werfer für das Team aus Ellwangen, hingegen konnte die Schläger der Gegner gut in Schach halten und ließ über insgesamt vier Innings nur zwei Punkte zu und zeigte somit erneut eine gute Leistung. Die TSV-Mannschaft wollte sich aber auf den vier Punkten nicht ausruhen und legten im darauffolgenden Inning nach. Man brachte viele Läufer auf Base und konnte sie durch Hits und weite Schläge schließlich Heim bringen. Unglücklicherweise musste der gute Lauf der Ellwanger aufgrund zu starken Regens unterbrochen werden. Doch nach knapp einer Stunde konnte schließlich weiter gespielt werden. Inzwischen stand es 13:1 für Ellwangen, es ging aber noch weiter. Auch in Offensive Nummer drei konnten die Elks erneut punkten und auf 15:1 erhöhen.

Im letzten Inning machten die Schläger der Ellwanger erneut Krach und mit Läufern auf Base und vereinzelten Hits konnten sechs weitere Punkte gezählt werden, was zum 21:2-Endstand führte und somit zum Sieg für die Elks. Für Spiel zwei bekam Johannes Jakob den Ball, der gut ins Spiel fand und in den ersten drei Innings keinen Punkt der Augsburger zu ließ. Die Offensive der Elks hingegen tat sich zu Begin des Spiels etwas schwerer und konnte im zweiten Inning, durch Hits von Nick Hallek und Patrick Gröger einen Punkt erzielen.

Nach drei gespielten Innings stand es also 1:0 für die Elks. Doch die Gäste konnten im anschließenden Inning durch Läufer auf Base und Hits einige Punkte erzielen. Währenddessen gab es auch einen Wechsel auf dem Hügel bei den Elks. Für Johannes Jakob kam Emil Behr, der die Gäste vorerst gut in Schach halten konnte. Plötzlich erwachte die Offensive der Ellwanger und mit vielen Läufern auf Base und Hits von Rene Armbruster, Nick Hallek, Patrick Gröger und Pascal Handschuh, konnten vier Punkte erzielt werden. Zwischenstand zu diesem Zeitpunkt war 6:5 für die Gäste aus Augsburg, es blieb also spannend. Der Mannschaft des TSV gelang dann im darauffolgenden Inning der Ausgleich zum 6:6. Im letzen Inning lieferten sich dann beide Teams ein packendes „Battle“. Die Elks legten vor und konnten durch viele Läufer auf Base und erneuten Hits insgesamt drei Punkte erzielen und gingen somit in Führung. Doch den Gators gelangen ebenfalls Hits und dadurch Punkte und somit gelang den Gästen der „winning Run“ in der letzen Offensive des Spiels und führte zu einem 10:9-Endstand für die Augsburg Gators und einem bitteren Ende für das Team aus Ellwangen.