Sieg gegen den Ex-Trainer: Zauberer drehen 17-Punkterückstand

Mit den beiden Weihnachtsspielerfolgen in der Stierkampfarena gegen Brose Bamberg und den FC Bayern München sowie dem kürzlichen 92:82-Auswärtssieg in Chemnitz schlossen die HAKRO Merlins das Kalenderjahr 2021 als Tabellenfünfter ab. Zum Auftakt in das neue Basketballjahr reiste der erste der easyCredit BBL, die Telekom Basktes Bonn, zum 15. Spieltag nach Hohenlohe.

Es war das Wiedersehen mit Ex-Coach Tuomas Iisalo, der die Crailsheimer Profis bis zum letzten Sommer insgesamt fünfeinhalb Jahre trainiert hatte. Gleichzeitig trafen mit Zauberer TJ Shorts II und Bonns Parker Jackson-Cartwright die aktuell stärksten Point Guards der Liga zum direkten Duell aufeinander. Die Gäste kamen deutlich besser in die Partie, wirkten in den Anfangsminuten frischer und erarbeiteten sich so im ersten Viertel einen 17-Punktevorsprung.

Doch nach einer starken Aufholjagd im zweiten und dritten Abschnitt kam das Team von Sebastian Gleim in der an die Baskets ran und übernahm sogar die Führung. Am Ende gewannen die Crailsheimer mit 81:76 aufgrund starker Moral und Willenskraft gegen den Tabellenführer und fuhren den vierten Sieg in Serie ein. Topscorer der Partie wurde TJ Shorts mit 23 Zählern.

Merlins Headcoach Sebastian Gleim nach der erfolgreichen Partie: „Das erste Viertel nehme ich auf mich, weil wir es taktisch zu kompliziert gemacht haben. Umso mehr bin ich dankbar, dass wir das gemeinsam in den restlichen Vierteln gedreht haben, als wir uns defensiv auf unsere eigentliche Strategie fokussiert haben. Nicht froh bin ich über unser Rebound-Score. Aber nochmal, das ist eine unserer größten Stärke mit unserer Aggressivität. Wir haben versucht, es vorzubereiten, haben es heute nicht geschafft und müssen es grundsätzlich besser machen. Trotzdem freuen wir uns enorm, mit solch einem Sieg in das neue Jahr 2022 zu starten.“