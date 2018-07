Sieben Preise und neun Belobigungen

33 Schülerinnen und Schüler haben am Technischen Gymnasium Ellwangen ihre Abiturprüfungen in den Profilen Gestaltungs- und Medientechnik (TGG), Mechatronik (TGM) und Umwelttechnik (TGU) abgelegt. Unter dem Vorsitz von Oberstudiendirektor Jens-Peter Schuller von der Agnes-von-Hohenstaufen-Schule Schwäbisch Gmünd haben die Schüler den letzten Teil der Abiturprüfung, die mündlichen Prüfungen, absolviert.

Als Jahrgangsbeste mit jeweils einem Durchschnitt von 1,2 haben zwei Schüler des Profils Umwelttechnik ihr Abitur abgeschlossen, Vincent Stuber und Florian Sittler. Vincent Stuber erhält folgende Sonderpreise: Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker, Fachpreis für Umwelttechnik sowie das e-fellows-net Stipendium.

Zahlreiche Sonderpreise

Florian Sittler erhält folgende Sonderpreise: Fachpreis für Englisch, Fachpreis für Geschichte mit Gemeinschaftskunde und ebenfalls das e-fellows-net Stipendium.

Weitere Sonderpreise gehen an folgende Schüler: Scheffel-Preis Deutsch an Philipp Blumentrath, Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft an Frederic Fischer, Fachpreis für Mechatronik an Simon Fuchs, Preis der deutschen Mathematiker-Vereinigung an Rhonda Sophie Jungbauer, Fachpreis für evangelische Religion an Sebastian Rüger, Bischof-Sproll-Preis für katholische Religion an Larissa Schönherr, Fachpreis für Französisch und der Fachpreis für Gestaltungs- und Medientechnik an Vanessa Studtmann.

Sieben Schüler erhalten einen Preis (P) und neun Schüler eine Belobigung (B).

TGG: Philipp Blumentrath (B), Clirim Buja (B), Mohamed Ali El-Maoula (B), Valentin Felgenhauer, Luzie Funk, Christin Funkner, Do Vu Hoang, Lea Jarosch, Rhonda Sophie Jungbauer (P), Robin Korn, Evelyn Krause, Gloria Vanessa Lieder, Paulus Ott, Miriam Rathgeb (P), Sanja Saveska, Nicolai Schmitt (B), Larissa Schönherr (P), Vanessa Studtmann, Christian Sufin, Daniel Sufin, Sandra Wilhelm

TGM: Kaan Bahar, Patrick Bergler, Simon Fuchs (P)

TGU: Lukas Arnold, Frederic Fischer (P), German Kanz, Maximilian Oppold, Robert Pohl (B), Sebastian Rüger (B), Tom Schlosser (B), Florian Sittler (P), Vincent Stuber (P)