Sieben Organisationen freuen sich über Spenden

4000 Euro hat die Georg-und-Ruth-Weber-Stiftung an sieben Organisationen gespendet. Zum 17. Mal schütet die Stiftung nun bereits Geld aus. Grund zur Freude also für Gründerin und Namensgeberin Ruth Weber (vorne, Dritte von links). Sie überreichte den Vertretern der Organisationen den Scheck im Beisein von Oberbürgermeister Karl Hilsenbek und dem Mitglied des Stiftungsvorstandes Joachim Renschler (hinten, Zweiter und Dritter von links). Schwester Veronika Mätzler (vorne links), nahm für die Tagespflege der Anna-Schwestern ebenso wie Rainer Zeifang (hinten, Erster von links) 500 Euro entgegen. Gerhard Rettenmaier (vorne, Zweiter von links) nahm die 500 Euro für den Förderverein Sankt-Georg-Halle Schrezheim entgegen. Anton Baumann (vorne rechts), freute sich auch über 500 Euro für den Malteserhilfsdienst. Thomas Faul (hinten, Zweiter von rechts), Geschäftsführer des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, bekam ebenfalls 500 Euro überreicht. Für die Gesamtkirchengemeinde Ellwangen nahm Gerhard Rusch (hinten rechts) die Spende entgegen. 500 Euro gingen auch an die Comboni Misiionare Ellwangen und das Missionsprojekt Bruder Erich Stöfferle. Außerdem kommen 1000 Euro der Kapellensanierung in Rotenbach zugute. (fb)